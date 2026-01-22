Alerta en Perú por tormenta geomagnética detectada por IGP: ¿De qué se trata este fenómeno y cómo afecta?

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha emitido una alerta técnica luego de confirmar que una tormenta geomagnética de clase G4 se encuentra actualmente en curso en el Perú. En la siguiente nota conoce mayores detalles de este fenómeno y cómo afectaría a nuestro país.

Tormenta geomagnética pone en alerta al Perú

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente informó que la tormenta electromagnética más severa de los últimos 20 años ya impactó en territorio peruano, así como a otras parte del mundo. Este evento ha generado alerta en las instituciones científicas del país quienes ya han detallado sobre los efectos que podría desencadenar.

Cabe indicar que, el citado fenómeno es consecuencia de una eyección de masa coronal (CME) de alta velocidad que impactó el campo magnético terrestre tras viajar a unos 1600 km/s, una rapidez inusual que permitió su llegada en apenas 25 horas.

De acuerdo al IGP la tormenta magnética fue provocada por una explosión solar de gran magnitud suscitada el pasado lunes 19 de enero y se prolongará por los próximos tres días.

Por su parte, Hernando Talavera, jefe institucional del IGP precisó que la CME llegó al planeta en tan solo 25 horas convirtiéndose de esta manera en uno de los eventos ,ás rápidos observados desde 1995.

"Las CME típicas tardan entre 3 y 4 días en llegar. Esta fue la primera llamarada de clase X del año y desencadenó una tormenta de radiación solar de nivel S4, la más intensa en más de 20 años", manifestó.

☀️El IGP, adscrito al @MinamPeru, informa que una tormenta geomagnética se encuentra actualmente en curso, impulsada por una eyección de masa coronal de rápida velocidad que viaja a ~1600km/h lanzada desde le sol, hace dos días. 🌏



🔗Más detalles: https://t.co/hmnXcoKTWS pic.twitter.com/ETizYLarDb — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) January 20, 2026

El impacto en el espacio aéreo y tecnológico

Desde la sede científica de Jicamarca del IGP, se registró que durante los días 19 y 20 de enero se presentaron alteraciones significativas en el campo eléctrico ecuatorial. Estas irregularidades podrían provocar fallas en sobre sistemas tecnológicos sensibles como redes eléctricas y los satélites de órbita baja.

Este panorama tiene un mayor impacto en las comunicaciones de aviación y en los servicios de GPS usados en dispositivos móviles. Frente a ello desde el IGP desplegaron un monitoreo constante y otras instituciones busca anticipar riesgos y fortalecer la gestión del riesgo de desastres ante posibles afectaciones tecnológicas.

Como vemos, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) una alerta técnica luego de confirmar que una tormenta geomagnética de clase G4 se encuentra en curso en el Perú. El fenómeno podría tener impacto en el espacio aéreo y tecnológico por lo han realizado un monitoreo constante.