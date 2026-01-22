Parque de las Leyendas despide a uno de sus queridos animales tras 17 años de vida: "Hasta siempre"

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Se fue un histórico del Parque de las Leyendas. Víctor, el dromedario que hizo compañía a miles de visitantes durante 17 años, falleció dejando un vacío entre el personal y el público, convirtiéndose en uno de los animales más queridos del zoológico de Huachipa.

Fallece dromedario del Parque de las Leyendas

Desde que llegó al Parque de las Leyendas, Víctor se ganó el corazón de todos. El zoológico contó que el dromedario había pasado por momentos muy complicados antes de llegar al recito, pero en poco tiempo se volvió uno de los favoritos de grandes y peques.

Durante casi dos décadas, niños y adultos disfrutaron observando sus paseos y aprendiendo sobre su especie. La cuenta oficial de Facebook del Parque publicó un emotivo mensaje.

"Hoy nos despedimos de nuestro querido dromedario, quien nos regaló más de 17 años de momentos inolvidables. Su recuerdo y cariño quedarán por siempre en la familia del Parque de las Leyendas. Descansa en paz", se lee en el comunicado.

El Parque destacó que Víctor no solo dejó recuerdos afectivos, sino que también cumplió un rol educativo, enseñando sobre la fauna y la importancia del respeto por los animales.

La Municipalidad de Lima, responsable de la gestión del zoológico, replicó el comunicado junto a imágenes del animal, resaltando su huella y legado.

Reacciones de los visitantes

El fallecimiento del dromedario conmovió a quienes frecuentaban el parque. Usuarios compartieron recuerdos y expresaron su pesar. Vanessa Tec comentó: "Víctor, llegaste al zoológico ya mayor, quién sabe en qué circunstancias, viviste hasta anciano, ahora eres un ángel. Descansa en paz precioso".

Otros visitantes sugirieron preservar la memoria del dromedario mediante taxidermia o exhibiciones en el museo del parque. María Celina Castillo Jaramillo escribió: "Qué pena, pero gracias a este animalito por haber dado alegría a los visitantes".

Estos mensajes reflejan cómo Víctor se convirtió en un símbolo de afecto y educación ambiental dentro del Parque de las Leyendas, dejando un legado que inspira a cuidar y respetar la fauna.

Tarifas del Parque de las Leyendas

El Parque de las Leyendas, con sedes en San Miguel y Huachipa, sigue siendo un espacio de educación y recreación para familias limeñas. Además de sus especies nacionales e internacionales, el zoológico promueve talleres y actividades que fomentan la conservación de la vida silvestre.

Para el 2026, cambió un poco los precios de las entradas:

Entrada general: 20 soles

20 soles Niños (3 a 12 años): 10 soles

10 soles Adultos mayores (60 años a más): 4 soles

Con la partida de Víctor, el Parque de las Leyendas despide a uno de sus queridos animales tras 17 años de vida. Su recuerdo continuará inspirando a quienes lo conocieron y disfrutaron de su compañía.