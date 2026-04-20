Línea 1 del Metro de Lima: Cinco estaciones fueron cerradas luego que una persona cayera a las vías

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sobre la noche de este domingo 19 de abril, un lamentable incidente obligó a activar los protocolos de seguridad de la Línea 1 del Metro de Lima. A través de un comunicado, se indicó el cierre temporal de Gamarra, Miguel Grau, El Ángel, Presbítero Maestro y Caja de Agua debido a un incidente ajeno a sus operaciones.

Persona cae a las vías del tren de la Línea 1 del Metro de Lima

El pronunciamiento no indicaba la razón específica de esta decisión, pero a través de las redes sociales se pudo conocer los que realmente sucedió. A través de Facebook y TikTok, usuarios que se encontraban dentro de uno de los trenes transmitieron en vivo el momento en que se vieron obligados a bajar de la unidad en la estación Presbítero Maestro.

En un primer momento, los pasajeros pensaban que se había tratado de un desperfecto mecánico; sin embargo, tras avanzar algunos metros se dieron cuenta que una persona se encontraba en los rieles del tren tras haber sufrido una caída.

En cuestión de minutos, personal de los bomberos llegaron hasta la estación Presbítero Maestro para atender la emergencia. Tras brindarle las primeras atenciones, la víctima fue llevada a un centro médico, aparentemente con signos vitales, según comentaron los usuarios.

Sin embargo, hasta el cierre de esta nota las autoridades no han brindado información alguna del estado de la persona afectada. No obstante, los pasajeros tuvieron que dejar la estación tras las indicaciones de la PNP y tuvieron que recurrir a otros medios de transporte para llegar a sus respectivos destinos.

"Nuestros tres circularán únicamente desde la estación Villa El Salvador hasta la estación Nicolás Arriola y desde la estación Bayóvar hasta la estación Pirámide del Sol", indicó el comunicado de la Línea 1.

Línea 1 cerró 5 estaciones por lamentable incidente.

Reabren estaciones de la Línea 1

Exitosa acudió hasta la estación Presbítero Maestro para constatar la situación de los ciudadanos que utilizan este sistema de transporte a diario. Por suerte, nuestro medio pudo confirmar que todas las estaciones que fueron cerradas por la noche del domingo ya se encuentran habilitadas a todo el público.

Es importante precisar que, según cifras del MTC y ATU, este servicio masivo es utilizado a diario por casi 600 mil ciudadanos en toda la capital desde Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho.

En consecuencia, cinco estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima fueron cerradas luego que una persona cayera a las vías del tren en la estación Presbítero Maestro. Afortunadamente, el servicio se restableció sobre la mañana de este lunes 20 de abril.