Renovación del Metropolitano: ATU, MEF y Concesionarios sostuvieron reunión clave para negociar adenda estructural

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el pedido de miles de usuarios durante años, ATU finalmente anunció que se dará inicio a la completa renovación del Metropolitano en los próximos meses. Este proyecto incluye el aumento de la flota de buses de este sistema de transporte público que a diario es utilizado por miles de ciudadanos de la capital.

Además, la iniciativa también contempla mejoras en las estructura de la vía exclusiva, así como en las estaciones para beneficio de los usuarios. Según indicó el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, se destinarán 200 millones de dólares para la ejecución de la obra.

ATU, MEF y Concesionarios se reúnen por renovación del Metropolitano

A días de este anuncio, funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, ATU y los Concesionarios que operan el Metropolitano sostuvieron una reunión clave con la finalidad de negociar la adenda estructural para dar inicio a la renovación de todo el sistema.

Según precisaron, la idea es mejorar el servicio y la flora por lo que miles de usuarios se movilizarán de un punto a otro de manera más rápida, eficiente y cómoda.

"Paso firme hacia un Metropolitano moderno y eficiente. Reunión clave entre la ATU, MEF y concesionarios del Metropolitano para la negociación de la adenda estructural, enfocada en mejorar el servicio y renovar la flota. Con estos cambios, miles de usuarios se moverán cada día de forma más rápida, segura y eficiente", indicaron.

🚍 𝐏𝐚𝐬𝐨 𝐟𝐢𝐫𝐦𝐞 𝐡𝐚𝐜𝐢𝐚 𝐮𝐧 𝐌𝐞𝐭𝐫𝐨𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐚𝐧𝐨 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐲 𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞.



Reunión clave entre la ATU, MEF y concesionarios del Metropolitano 🚍 para la negociación de la adenda estructural, enfocada en mejorar el servicio y renovar la flota. pic.twitter.com/bdYK1NbyGD — Metropolitano (@Metropolitano_L) April 13, 2026

60 nuevos buses para el Metropolitano

Como se sabe, a la fecha gran parte de los buses que actualmente brindan el servicio de transporte en el Metropolitano han sobrepasado largamente su vida útil generando incomodidad en los usuarios.

Por ello, 80 de los 200 millones de dólares que se utilizarán para este proyecto serán destinados a la adquisición de 60 unidades con sistema eléctrico. Ahora, se dará un plazo de 150 para la elaboración del expediente técnico para luego ser revisado por personal de ATU y por último presentarse ante el Banco Mundial.

"La implementación del proyecto asciende a aproximadamente 200 millones de dólares: 120 millones destinados a infraestructura y 80 millones para la adquisición de 60 vehículos. La renovación de flora estará a cargo de los operadores", indicó David Hernández, presidente de ATU.

En consecuencia, ATU, el Ministerio de Economía y Finanzas y los Concesionarios del Metropolitano sostuvieron una reunión clave para negociar la adenda estructural de la renovación de este sistema de transporte.