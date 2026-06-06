¿Anuncia su retiro de la televisión? Magaly Medina revela que tendría planes en dejar su programa: "Me hacen renegar"

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A través de su canal de Youtube, la conductora de televisión Magaly Medina publicó una reciente entrevista que tuvo con Yaco Eskenazi y Christian Wagner en la que revela datos impactantes sobre su futuro en la televisión, enfatizando en que su producción la hacen renegar.

Declaraciones en su última entrevista

La figura pública Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al tratar temas relacionados con su futuro laboral, dejando abierta una posibilidad de alejarse de la televisión tradicional, un medio en el que ha permanecido vigente por más de 2 décadas. Asimismo, durante la más reciente edición de 'Magaly Medina: El pódcast', la popular 'urraca' habló sobre su presente profesional y no descartó enfocarse al 100% en las plataformas digitales.

En medio de la entrevista, el 'Loco' Wagner juega con la idea y llama a la periodista la dueña de ATV, frente a estas afirmaciones, ella responde que ya le gustaría que fuera así porque su equipo la hace renegar, diciendo que pronto va a hacer va a dedicarse a su canal de Youtube.

"¿No has visto como me hacen renegar?, voy a hacer mi canal de Youtube, voy a hacer mi streaming porque ya me harté", expresó Magaly Medina.

Futuros proyectos de Magaly Medina fuera de la televisión

Frente a las recientes declaraciones de Magaly Medina, se ha generado gran sorpresa ya que en medio de la conversación con ambos streamers hicieron una análisis rápido en medio de risas sobre el crecimiento de las plataformas digitales y el impacto que estas vienen teniendo en la industria del entretenimiento.

Tras escuchar la opinión de la conductora, Wagner aseguró que el formato digital atraviesa uno de sus mejores momentos y que incluso podría resultar más atractivo para el público que la televisión tradicional. "Sí, en verdad yo creo que esto está mucho mejor que ATV", comentó la popular figura de entretenimiento, resaltando las oportunidades que ofrece el entorno digital para la creación de contenidos.

Lejos de rechazar la posibilidad, Magaly Medina coincidió con su invitado y reconoció que, en caso de concretar un proyecto de este tipo, tendría que realizar mejoras importantes en la parte técnica, dejando entrever que no descarta dar el salto a una nueva plataforma.

Finalmente, Magaly Medina deja abierta la posibilidad en un futuro hacer su cambio hacía las plataformas digitales con su canal de Youtube o por aplicaciones de streaming con el fin de que su audiencia pueda seguir en contacto con ella.