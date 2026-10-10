Línea 1 del Metro de Lima restablece su servicio y apertura estaciones tras registrar demoras hoy, 10 de octubre

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A raíz de demoras en sus servicios, la Línea 1 del Metro de Lima informó que habrá cierre temporal de las estaciones Miguel Grau, El Ángel, Presbítero Maestro y Caja de Agua. Por ello ofrecerá viajes de manera parcial a pasajeros desde Villa El Salvador a Gamarra y de Bayovar a Pirámide del Sol.

Línea 1 del Metro de Lima presenta demoras en sus servicios

La tarde este sábado, 10 de octubre, el servicio de transporte capitalino reportó demora en su servicio y diversos usuarios se pronunciaron mediante redes sociales para dar a conocer que ello ha generado malestar y demoras para poder llegar a sus destinos.

Por tal motivo, la Línea 1 del Metro de Lima, emitió un comunicado a través de sus canales oficiales en el que señalaron que han optado por brindar de manera parcial sus servicios así como de forma temporal el cierre de algunas estaciones.

Los tramos en los que se viene brindando el transporte para los pasajeros son de Villa El Salvador a Gamarra y de Bayóvar a Pirámide del Sol. De igual manera, se precisó que el cierre temporal se ha fijado en las estaciones Miguel Grau, El Ángel, Presbítero Maestro y Caja de Agua.

"Agradecemos su comprensión mientras trabajamos para restablecer el servicio con normalidad", concluye el texto oficial público de este sábado.

Comunicado de la Línea 1 del Metro de Lima

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