Accidente en Surco: Municipalidad cierra avenida donde grúa aplastó vehículos e impone multa de S/20 mil

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la aterradora volcadura de una grúa telescópica en la avenida del Pinar, que causó daños materiales al aplastar dos vehículos, la Municipalidad de Santiago de Surco ordenó el cierre temporal de la cuadra 1 de la vía.

Cierran avenida del Pinar tras caída de grúa de construcción

El accidente ocurrió a horas de la tarde de este jueves 26 de marzo, cuando la inmensa grúa, que formaba parte de una obra, cayó sobre dos autos y una moto lineal en el cruce de la avenida Primavera y Del Pinar, donde se ubican edificios corporativos y negocios.

Ante ello, una gran cantidad de operarios se encuentra realizando los trabajos correspondientes de liberación de la vía. Para ello, el municipio liderado por el alcalde Carlos Bruce dispuso el cierre temporal hasta, aproximadamente, las 6 de la tarde.

Según informó la comuna edil, se han retirado algunas herramientas de esta unidad de carga. Además, hasta el lugar llegaron agentes de la PNP de la Comisaría de Chacarilla, quienes direccionan a las personas que se detienen a registrar esta unidad, que se encuentra de cabeza.

Asimismo, la Municipalidad de Surco informó que multó a la empresa operadora de la grúa con más de S/ 20 mil soles y ordenó la paralización temporal de la obra.

Se recomienda a los conductores de la zona o los que planeen llegar hasta este punto o cerca, tomar conocimiento de la rehabilitación de la avenida del Pinar tras el accidente.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Una tragedia estuvo cerca de ocurrir durante una obra de construcción civil en el cruce de las avenidas El Pinar con Primavera en Santiago de Surco, luego de que una grúa cayera sobre dos automóviles. Aparentemente, la máquina pesada perdió el... pic.twitter.com/4fApxbI6Fc — Exitosa Noticias (@exitosape) March 26, 2026

Pudo ser una tragedia

El accidente ocurrió a horas de la tarde de este jueves, cuando la inmensa y elevada grúa se volcó y cayó en sobre dos autos y una moto lineal en el cruce de la avenida Del Pinar y la avenida Primavera.

Si bien la volcadura de la maquinaria pesada hizo que esta caiga en medio de un auto y una camioneta, logró causar destrozos en ambas unidades. Sin embargo, no se han detectado ni heridos ni fallecidos: si hubiera caído en otro ángulo, otra hubiera sido la historia.

Según información preliminar del Cuerpo General de Bomberos del Perú, al lugar de los hechos, llegaron cuatro máquinas para buscar salvaguardar la integridad de las personas que están cerca de este lugar y, además, remover la grúa.

Además, ante el reporte del accidente, el Ministerio de Salud (Minsa) movilizó inmediatamente dos ambulancias al punto del la emergencia mediante el SAMU, para brindar atención a posibles afectados.