Línea 2 del Metro de Lima y Callao: MTC informa que avance de la obra supera el 80 %

09/03/2026

Una buena noticia para los vecinos de la capital y el "Primer Puerto". El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, informó que a la fecha, lunes 9 de marzo, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao ha alcanzado un 80,66 % de avance físico general.

¿Cómo van los avances de la obra que conectará a Ate con el Callao?

De acuerdo con la cartera ministerial que preside Aldo Prieto, la megaobra se divide en tres etapas: la Etapa 1-A, actualmente en operación; la Etapa 1-B, que alcanza el 89,28 % de avances; y la Etapa 2, que presenta un 65,91 % de ejecución. En tanto, el Ramal de la Línea 4 ya supera el 53 % de avance físico.

Del mismo modo, las tuneladoras 'Delia' y 'Micaela' continúan operando de forma conjunta. La primera, encargada de la excavación del túnel principal de la Línea 2, avanza rumbo a la estación Óscar Benavides y próximamente pasará por Carmen de la Legua y luego a Insurgentes, donde concluirá su recorrido. A la fecha, presenta un 67 % de avance.

Por su parte, 'Micaela' viene avanzando con la excavación del túnel del Ramal de la Línea 4, alcanzando un 53 % de avance.

Para tener en cuenta:

Cuando la obra esté completamente operativa, permitirá trasladar a más de 660 000 pasajeros al día. Según las proyecciones, se proyecta que hacia el año 2030 la demanda podría llegar a 1,2 millones de usuarios diarios. Asimismo, más de 2,5 millones de personas que viven en su área de influencia se verán beneficiadas con un sistema de transporte moderno, rápido y seguro.

Es importante señalar que, este nuevo sistema conectará 10 distritos de Lima y Callao, siendo los siguientes: Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, Breña, Bellavista, Carmen de la Legua y el Callao, en un trayecto que tomará 45 minutos.

¿Cuáles son todas las estaciones de la Línea 2?

Puerto del Callao

Buenos Aires

Juan Pablo II

Insurgentes

Carmen de la Legua

Oscar Benavides

San Marcos

Elio

La Alborada

Tingo María

Parque Murillo

Plaza Bolognesi

Estación Central

Manco Cápac

Cangallo

28 de Julio

Nicolás Ayllón

Circunvalación

San Juan de Dios

Evitamiento

Óvalo Santa Anita

Colectora Industrial

Hermilio Valdizán

Mercado Santa Anita

Vista Alegre

Prolongación Javier Prado

Municipalidad de Ate

De esta manera, este importante avance del proyecto refleja la prioridad del Estado para que pueda materializarse lo más pronto posible en beneficio de la población de Lima y Callao.