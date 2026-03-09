Línea 2 del Metro de Lima y Callao: MTC informa que avance de la obra supera el 80 %

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/03/2026
Una buena noticia para los vecinos de la capital y el "Primer Puerto". El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, informó que a la fecha, lunes 9 de marzo, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao ha alcanzado un 80,66 % de avance físico general.
¿Cómo van los avances de la obra que conectará a Ate con el Callao?
De acuerdo con la cartera ministerial que preside Aldo Prieto, la megaobra se divide en tres etapas: la Etapa 1-A, actualmente en operación; la Etapa 1-B, que alcanza el 89,28 % de avances; y la Etapa 2, que presenta un 65,91 % de ejecución. En tanto, el Ramal de la Línea 4 ya supera el 53 % de avance físico.
Del mismo modo, las tuneladoras 'Delia' y 'Micaela' continúan operando de forma conjunta. La primera, encargada de la excavación del túnel principal de la Línea 2, avanza rumbo a la estación Óscar Benavides y próximamente pasará por Carmen de la Legua y luego a Insurgentes, donde concluirá su recorrido. A la fecha, presenta un 67 % de avance.
Por su parte, 'Micaela' viene avanzando con la excavación del túnel del Ramal de la Línea 4, alcanzando un 53 % de avance.
Para tener en cuenta:
Cuando la obra esté completamente operativa, permitirá trasladar a más de 660 000 pasajeros al día. Según las proyecciones, se proyecta que hacia el año 2030 la demanda podría llegar a 1,2 millones de usuarios diarios. Asimismo, más de 2,5 millones de personas que viven en su área de influencia se verán beneficiadas con un sistema de transporte moderno, rápido y seguro.
Es importante señalar que, este nuevo sistema conectará 10 distritos de Lima y Callao, siendo los siguientes: Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, Breña, Bellavista, Carmen de la Legua y el Callao, en un trayecto que tomará 45 minutos.
¿Cuáles son todas las estaciones de la Línea 2?
- Puerto del Callao
- Buenos Aires
- Juan Pablo II
- Insurgentes
- Carmen de la Legua
- Oscar Benavides
- San Marcos
- Elio
- La Alborada
- Tingo María
- Parque Murillo
- Plaza Bolognesi
- Estación Central
- Manco Cápac
- Cangallo
- 28 de Julio
- Nicolás Ayllón
- Circunvalación
- San Juan de Dios
- Evitamiento
- Óvalo Santa Anita
- Colectora Industrial
- Hermilio Valdizán
- Mercado Santa Anita
- Vista Alegre
- Prolongación Javier Prado
- Municipalidad de Ate
De esta manera, este importante avance del proyecto refleja la prioridad del Estado para que pueda materializarse lo más pronto posible en beneficio de la población de Lima y Callao.