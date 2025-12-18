RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Lamentable

Ate: Pareja de esposos pierde la vida tras ser impactados por un camión fuera de control

Además, su hijo de solo 21 años se debate entre la vida y la muerte luego de este violento impacto. La policía viene investigando las razones que ocasionaron este lamentable siniestro en Ate.

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un terrible accidente vehicular cobró la vida de dos personas en Ate luego que un camión furgón perdiera el control e impactara contra un minivan que se encontraba estacionada. Las víctimas eran una pareja de esposos, quienes viajaban junto a su hijo que se encuentra grave en el hospital del distrito.

Pareja de esposos pierde la vida en trágico accidente en Ate

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Unión Jicamarca con la calle José Gálvez alrededor de las 7 de la noche de este miércoles 17 de diciembre. En ese momento, una minivan, la cual era manejada por Camavilca Paucar de 57 años, se encontraba estacionada para que el conductor pueda echarse unas gotas a los ojos ya que días atrás se había sometido a una intervención quirúrgica en los ojos.

Lamentablemente, el camión furgón perdió el control por lo que impactó primero con una combi y luego contra la unidad que se encontraba cuadrada. Producto del choque, esta se fue de lleno contra un poste de alumbrado público.

Según los primeros reportes de las autoridades, Camavilca Paucar de 57 años y Norma Griselda Carhuarica Arias de 55, perdieron la vida casi al instante. Además, las cámaras de seguridad captaron a su hijo de 21 años saliendo arrastras de la minivan luego del incidente.

Por ello, vecinos y testigos auxiliaron al joven para trasladarlo de manera inmediata al Hospital de Ate donde se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos debatiéndose entre la vida y la muerte. Según la PNP, el joven fue identificado como Junior Omar Camavilca Carhuarica.

Chofer del camión bajo custodia

En esa misma línea, el el chofer del camión también resultó herido y fue trasladado al Hospital Hipólito Unanue donde permanece bajo custodia de agentes de la Policía Nacional del Perú. Los agentes del orden investigarán al detalle las causas del choque, pero la primera hipótesis señala que habría manejado con imprudencia.

Es importante precisar que a solo días de terminar el 2025, se han reportado más de 500 accidentes de tránsito. La gran mayoría se debe a la imprudencia de los conductores los cuales siguen ensangrentando las pistas de nuestro país.

En resumen, una pareja de esposos falleció trágicamente en Ate luego que un camión fuera de control impactara contra la minivan en la que viajaban. Lamentablemente, su hijo, de solo 21 años, también se debate entre la vida y la muerte en el hospital del distrito.

