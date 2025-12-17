Roberto Sánchez VULNERÓ neutralidad electoral al usar empleados en actos proselitistas, según JEE

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Este 1 concluyó que el congresista y candidato presidencial por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, vulneró el principio de neutralidad electoral al permitir que dos trabajadores de su despacho participaran en actos proselitistas durante horario laboral.

La investigación se originó tras un reportaje televisivo que mostró a los empleados portando banderas y banners del partido en las inmediaciones del penal de Barbadillo, donde se realizan constantes manifestaciones a favor del expresidente Pedro Castillo.

Según el informe de fiscalización emitido el martes 16 de diciembre, se comprobó que los trabajadores utilizaron tiempo y recursos públicos para promover la candidatura de Sánchez.

Infracción grave

El JEE sostuvo que estos comportamientos constituyen una infracción grave, pues contravienen la imparcialidad exigida a funcionarios durante un proceso electoral. Además, advirtió que el caso podría derivar en responsabilidades administrativas y penales, al configurarse un posible delito de peculado de uso, contemplado en el artículo 387 del Código Penal.

El documento enfatizó que la infracción se agrava por la triple condición de Sánchez: congresista, apoderado partidario y candidato presidencial, lo que incrementa su obligación de actuar con total neutralidad. Por ello, recomendó trasladar el caso al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República para determinar responsabilidades adicionales.

Conclusiones y recomendaciones del JEE Lima Este.

Respuesta de Sánchez

En declaraciones a la prensa, Sánchez negó haber utilizado recursos estatales con fines políticos. Aseguró que los trabajadores contaban con licencia sin goce de haber durante la fecha señalada y calificó su participación como ejercicio de derechos individuales.

"Ningún trabajador generó gasto estatal; todos contaban con licencias para ese día", afirmó.

El parlamentario también cuestionó la cobertura de los medios de comunicación, señalando que no se presentaron pruebas documentales sobre el supuesto uso irregular de recursos. Insistió además en que las tareas políticas realizadas por sus trabajadores fueron desarrolladas bajo permisos gestionados conforme a la normativa interna del Congreso.

Contexto político

La polémica se suma a un ambiente electoral marcado por denuncias de irregularidades y tensiones en torno a la campaña presidencial de 2026. El caso de Sánchez refleja la creciente vigilancia sobre el uso de recursos públicos y la exigencia de transparencia en las candidaturas.

El informe del JEE coloca a Roberto Sánchez en la cuerda floja de la neutralidad y ética en campaña. Mientras la autoridad electoral advierte una infracción grave, el candidato insiste en que sus colaboradores actuaron bajo licencias válidas. La continuidad de su postulación dependerá de las investigaciones complementarias del Ministerio Público y la Contraloría.