La Victoria: Motociclista presuntamente ebrio choca contra tráiler tras pasar luz roja y queda grave

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió en La Victoria cuando un motociclista presuntamente ebrio pasó la luz roja y colisionó contra un tráiler, quedando gravemente herido y siendo trasladado de inmediato a un centro de salud para su atención.

Motociclista ignora luz roja y provoca choque

Según los reportes del serenazgo de La Victoria, el terrible accidente ocurrió exactamente en el jirón Lucanas, en dirección hacia la avenida Isabela Católica.

🔴🔵Un fuerte accidente de tránsito ocurrió en La Victoria cuando un motociclista presuntamente ebrio pasó la luz roja y colisionó contra un tráiler, quedando gravemente herido y siendo trasladado de inmediato a un centro de salud para su atención.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal... pic.twitter.com/X8OpmZ5i4v — Exitosa Noticias (@exitosape) December 18, 2025

Algunos testigos relataron que el motociclista no respetó la luz roja del semáforo y se cruzó imprudentemente frente al tráiler, que circulaba por la vía principal.

El conductor del tráiler, lamentablemente, no logró reaccionar a tiempo y terminó impactando la moto, arrastrando al joven por varios metros.

Algunos miembros del serenazgo de La Victoria que llegaron rápidamente hasta el lugar de los hechos indicaron que el motociclista presentaba un fuerte olor a alcohol.

Todo indica que el motociclista podría haber estado manejando bajo los efectos de bebidas alcohólicas, aunque las autoridades aún deben confirmarlo.

Traslado al hospital y estado del conductor

Se supo que tanto la moto como el tráiler fueron trasladados rápidamente a la comisaría de La Victoria para las diligencias correspondientes y revisión policial.

Mientras que el motociclista, quien sufrió lesiones graves en la pierna izquierda y en la parte lateral del cuerpo, fue llevado hasta el Hospital Nacional Dos de Mayo para recibir atención médica especializada inmediata.

Hasta el momento, la identidad del conductor no ha sido confirmada, y se realizan los peritajes y exámenes necesarios para determinar la magnitud de las lesiones y posibles responsabilidades.

Investigación y medidas legales

La Policía Nacional del Perú continúa con las diligencias correspondientes. Se evaluará si el presunto consumo de alcohol del motociclista estuvo relacionado directamente con el choque y de qué manera este accidente podría haberse evitado.

Las autoridades también revisarán todas las cámaras de seguridad del lugar donde ocurrió el terrible accidente para esclarecer cómo se produjo el choque y determinar si hubo otros factores que influyeron en él.

Mientras tanto, las autoridades recomendaron a todos los conductores extremar precauciones y respetar siempre las señales de tránsito para que puedan evitar tragedias similares en las vías.

El accidente en La Victoria dejó a un motociclista presuntamente ebrio con graves heridas tras chocar contra un tráiler luego de pasarse la luz roja. Las autoridades siguen con las investigaciones detalladas para esclarecer completamente el hecho ocurrido.