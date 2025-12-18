Lista 22 del Fonavi: Conoce el cronograma de pagos según el último dígito de tu DNI

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde hoy, jueves 18 de diciembre, 31 794 exaportantes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), empezarán a cobrar sus ahorros en las más de 550 agencias del Banco de la Nación, ubicadas en todas las regiones del país.

Tras la oficialización del padrón de beneficiarios correspondiente a la Lista 22, será S/102 182 815, el monto que destinará el Estado en favor de los exaportantes, según lo establecido en la Resolución Administrativa N.º 1162-2025/CAH-Ley N.º 29625, publicada en el Diario Oficial El Peruano.

Cronograma de pagos

Es importante mencionar que, en comparación con las listas anteriores, en esta oportunidad no habrá límite de edad para hacer efectivo el reintegro del dinero; es decir, no es exclusivamente para los adultos mayores. Además, de que la lista es destinada a exaportantes que anteriormente no han tenido la oportunidad de recuperar su dinero.

Cabe señalar que, se considera como beneficiarios a los extitulares vivos y fallecidos, representados por sus deudos. Además, se incluirá a exaportantes que han cancelado deudas por concepto de agua, desagüe y calaminas, siendo un aproximado de 3 500.

También considera, a personas inscritas en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad (Conadis), pensionistas por invalidez de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), así como pacientes con enfermedad grave o terminal debidamente acreditada.

Frente al inicio del cobro de aportes, desde el Banco de la Nación han publicado el cronograma de devoluciones, según el último dígito del DNI del beneficiario, siendo el siguiente:

0-1 (18 de diciembre)

2-3 (19 de diciembre)

4-5 (22 de diciembre)

6-7 (23 de diciembre)

8-9 (24 de diciembre)

Un dato importante a tener en cuenta es que los cobros del Fonavi no vencen, lo que significa que los beneficiarios pueden acudir a las agencias del Banco de la Nación para recibir sus devoluciones en cualquier momento, posterior a las fechas del cronograma inicial.

LINK Fonavi 2025: así puedes verificar si estás en la lista

Como parte de procedimiento establecido por la Comisión Ad Hoc, el padrón de beneficiarios ya está publicado en la página web de la Secretaría Técnica para que los exafiliados en general puedan verificar si están incluidos en la lista. A continuación, te explicamos los pasos a seguir para que te enteres si en esta oportunidad accedes a recuperar tus aportes.

Ingrese al portal oficial del Fonavi ( CLICK AQUÍ ) y diríjase a la sección "Pendientes de cobro, grupos de pago y reintegro". Seleccione el tipo de documento (DNI, carnet de extranjería, libreta electoral, carnet de fuerzas policiales o de las Fuerzas Armadas). Escriba el número de DNI. Complete el código captcha de 6 dígitos que aparece en la parte inferior. Puede cambiarlo en caso no lo distinga. Presione el botón "ENVIAR".

Es importante precisar, que el trámite es solo para uso del fonavista titular. Además, el procedimiento es totalmente gratuito, por lo que no requiere de ningún pago; asimismo, está a libre disposición, las 24 horas del día de los siete días de la semana.

Finalmente, el cobro de los aportes solo lo podrá hacer el beneficiario titular, para ello únicamente deberá presentar su DNI en la agencia bancaria más cercana a su ubicación.