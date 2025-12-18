Argentina y España se verán las caras en la Finalissima 2026: Fecha, hora y lugar confirmado del esperado duelo

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Argentina y España, Lionel Messi y Lamine Yamal finalmente se verán las caras en la esperada Finalissima 2026 la cual ya cuenta con fecha, hora y lugar. Esta noticia fue oficializada tanto por Conmebol, como por su presidente Alejandro Domínguez, además de las redes sociales del elenco europeo.

Como se recuerda, esta nuevo torneo se implementó en el 2022 en donde se enfrentaban el campeón de la Copa América y el campeón de la Eurocopa. Aquella vez, los albicelestes se quedaron con el primer trofeo de la historia del certamen al vencer por goleada a Italia con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.

Argentina y España se enfrentarán en la Finalissima 2026

Ahora, Argentina vuelve a acceder a la Finalissima 2026 tras coronarse por segunda vez consecutiva en Sudamérica tras vencer a Colombia con un solitario tanto de Lautaro Martínez. Mientras que España hizo lo propio ante Inglaterra gracias a las anotaciones de Nico Williams y Oyarzabal.

Finalmente, los monarcas de América y Europa se enfrentarán el próximo 27 marzo del 2026 en el Estadio Lusail de Qatar desde la 1:00 p.m. (hora peruana). Con ello, el esperado cruce entre Lionel Messi y Lamine Yamal se concretará luego de la gran expectativa que se ha generado en los últimos meses.

Y es que el argentino es considerado como el mejor jugador de la historia, mientras que el joven futbolista el mejor de la actualidad. A eso se le suma que los hinchas del Barcelona esperan ver como rivales ya que se trata de uno de sus máximos ídolos y su principal figura en el presente.

Presidente de Conmebol y UEFA saludan la Finalissima 2026

Tras la confirmación del partido, Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, saludó el mismo asegurando que una gran chance de que los hinchas presencien un duelo que quedará en la historia.

"Este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico", indicó.

Su homólogo europeo, Aleksander Čeferin, también se pronunció dejando en claro que espera vivir una gran jornada de fútbol entre dos de las selecciones más importantes del planeta.

"Este partido simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y demuestra el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio. Esperamos vivir una velada inolvidable de fútbol de élite y celebración internacional", añadió.

