Precio del dólar en Perú: Este es el tipo de cambio para HOY, jueves 18 de diciembre

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Descubre el precio del dólar hoy, jueves 18 de diciembre, y realiza tu cambio de manera rápida y segura en el mejor momento para así evitar pérdidas que afecten tu economía.

¿Cuál es el precio del dólar este jueves?

Estamos a solo una semana de celebrar Navidad, una fecha especial en el que muchas personas no dudan en dar regalos a sus seres queridos. Incluso, algunos optan por adquirir productos importados, pero para ello, es esencial conocer cuál es el precio del dólar en Perú, ya que afecta directamente en ese rubro, así como tecnología, combustibles, alimentos y otros bienes esenciales.

Si esta divisa sube, el costo de los productos también tienden a aumentar, lo que tendrían un impacto en el presupuesto familiar. Además, si tienes ahorros o deudas en dólares, conocer el tipo de cambio te permitirá evitar pérdidas o afectaciones a la economía de tu hogar.

A través de su portal oficial, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) te brinda información sobre el tipo de cambio para la compra y venta del dólar de forma diaria para ayudarte a anticipar los cambios económicos y planificar con mayor seguridad.

JUEVES, 18 DE DICIEMBRE Tipo de cambio HOY en Perú: ¿Cuál es el precio del dólar este miércoles, 17 de diciembre? Lee también COMPRA VENTA S/ 3.365 S/ 3.372

¿Subió o bajó el dólar HOY?

Pues bien, de acuerdo a los valores reflejados líneas más arriba, se puede apreciar una leve variación a la baja, en comparación del día de ayer, miércoles 17 de diciembre, donde la compra era de S/3.366 y la venta en S/3.374.

Recuerda que el precio de esta divisa varía por múltiples factores económicos, políticos y sociales, tanto a nivel nacional como internacional. Además, sus fluctuaciones se podría deber a estos otros elementos:

Política monetaria de EE. UU.: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones.

sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones. Precio de las commodities : Perú exporta cobre y oro; si sus precios suben, ingresan más dólares al país y el tipo de cambio puede bajar.

: Perú exporta cobre y oro; si sus precios suben, ingresan más dólares al país y el tipo de cambio puede bajar. Factores políticos internos: La inestabilidad política (como protestas o cambios de gobierno) genera incertidumbre y puede hacer que el dólar suba.

(como protestas o cambios de gobierno) genera incertidumbre y puede hacer que el dólar suba. Intervención del BCRP: Puede intervenir comprando o vendiendo dólares para evitar cambios bruscos en el tipo de cambio.

Tipo del dólar paralelo

También debes tener en cuenta el precio del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado informal o paralelo. En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, su cotización es la siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.355 | Venta S/ 3.370.

Precio del dólar Sunat y paralelo.

Así cerró el dólar ayer, 17 de diciembre

El precio del dólar en el país cerró ayer, miércoles 17 de diciembre en 3,3690, (con una apertura de 3,3740), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,674, con un máximo de 3,3710 y un mínimo de 3,3620.

Así cerró el dólar el miércoles, 17 de diciembre.

Así que si estás buscando el mejor momento para comprar o vender dólares, lo ideal es consultar el precio de esa divisa en entidades oficiales y confiables como la Sunat y el BCRP.