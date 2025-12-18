¡Increíble, pero cierto! Mujer es despedida SIN INDEMNIZACIÓN por llegar demasiado temprano al trabajo

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer fue despedida por llegar al trabajo más temprano de lo establecido en reiteradas ocasiones. El caso llegó a un juzgado después de que ella decidiera demandar a la empresa por despido improcedente, sin embargo, el fallo fue a favor de la compañía.

Despedida por llegar temprano a trabajar

Un caso insólito llamó la atención pública. De acuerdo a medios como el 'Daily Mail', una oficinista de 22 años, identificada como Sra. A, llevaba desde 2023 presentándose a las 6:50 a.m., cuando la jornada laboral estaba fijada para las 7:30 a.m, una práctica que lejos de ser valorada positivamente acabó desencadenando su cese.

Según se detalló, la dirección de la empresa le advirtió en reiteradas ocasiones de que debía ingresar a trabajar en el horario establecido y no antes. Primero recibió varias indicaciones verbales y posteriormente una notificación formal, pero la trabajadora mantuvo su hábito, incluso en horarios no laborales, lo que fue considerado como un acto de desobediencia a las órdenes de sus superiores, en Alicante.

Según trascendió, la compañía resolvió despedirla sin indemnización por la falta de cambio en su conducta, algo que consideró una falta grave. Incluso, alegaron ante las autoridades que la empleada intentó vender una batería usada de un coche de empresa sin permiso, según informa el periódico digital albanés Reporteri.net.

Fallo a favor de la empresa

La joven molesta por lo ocurrido, decidió impugnar el despido, argumentando que su llegada anticipada se debía a la elevada carga de trabajo que soportaba. Sin embargo, no aportó pruebas que respaldaran esta justificación.

La empresa defendió que no podía asignarle tareas a esas horas, ya que su actividad dependía del trabajo previo de otros compañeros. El caso llegó a los tribunales, donde un juzgado concluyó que el problema no era la puntualidad en sí, sino la reiterada infracción del reglamento interno y el incumplimiento de instrucciones, lo que constituyó una grave falta laboral según la legislación española, precisamente al artículo 54 del Código de Trabajo.

Además, advirtieron que su continuo incumplimiento de las normas, a pesar de las advertencias, demostraba un patrón de deslealtad. También alegó que asumir horas antes de manera unilateral dañaba la relación de confianza y alteraba el funcionamiento interno del equipo.

¿Historia de trasfondo del inesperado despido?

El periodista de 'Antena 3', Joaquín Hernández, sostuvo que la razón de incumplimiento del horario laboral de la mujer no sería por hacer más horas de la que figuraban en su contrato, sino porque de igual manera que llegaba pronto, cuando no había nadie más en la oficina, ni trabajo que realizar, la mujer si iba antes excusándose en su puntualidad en exceso.

Además, aparentemente, la joven 'fichaba' su salida después de haberla realizado, más tarde y a kilómetros de su puesto. "Ahora lo entendemos, parece que se había hecho su horario propio", expresó el comunicador español.

El caso ha generado gran conmoción en redes sociales, ya que muchos consideraban que llegar más temprano al trabajo podría ser considerado una virtud, pero al parecer para la compañía esta joven oficinista no sería así, lo que conllevó su despido sin indemnización.