Alianza Lima conoció a su rival para la Fase 1 de la Copa Libertadores: Íntimos enfrentarán a un debutante

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima ya sabe a que rival enfrentará en la Fase 1 de la Copa Libertadores luego que se realizara el sorteo del certamen en la ciudad de Luque. Justamente, los íntimos enfrentarán al Sportivo 2 de Mayo de Paraguay en la llave que fue denominada como E3.

Alianza Lima y su rival en la Copa Libertadores

Como se recuerda, el elenco que ahora dirige Pablo Guede quedó ubicado como Perú 4 en la Liga 1 luego de perder el primer partido de play-off ante Sporting Cristal en Matute. Por ello, los blanquiazules deberán recorrer el mismo camino que la temporada 2025 para lograr alcanzar la fase de grupos del torneo.

Ahora, luego del sorteo oficial de Conmebol, Alianza Lima ya sabe que tendrá al club paraguayo Sportivo 2 de Mayo, primero en condición de visitante y luego en Matute. Aún no hay fecha exacta para el cotejo, pero estos serán programados para los primeros días del mes de febrero.

Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo de Paraguay en la Fase 1 de la Copa Libertadores.

El equipo paraguayo realizó un buena temporada 2025 ubicándose en la quinta casilla de la tabla general de su torneo. Con 33 puntos, quedó algo lejos de los 46 que consiguió Cerro Porteño para ser campeón, pero le alcanzó para meterse por primera vez al máximo certamen continental de clubes de esta parte del mundo.

Noticia en desarrollo...