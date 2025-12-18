Los clásicos del fútbol peruano: cuáles son los enfrentamientos más históricos

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Las rivalidades en el fútbol peruano se viven con intensidad y eso se ha visto reflejado en los clásicos que se forjaron a lo largo de la historia. Si bien todos los reflectores recaen sobre los tres grandes (Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal), hay enfrentamientos regionales que también generan mucha expectativa. A continuación, un recuento con los cotejos más importantes en el balompié nacional.

Superclásico: Alianza Lima vs. Universitario

El superclásico peruano lo protagonizan Alianza Lima, el club más antiguo (124 años); y Universitario, el más ganador (29 títulos): sus legados son acompañados por sus aficionados, pues poseen a las hinchadas más gigantes del país. Precisamente, la enemistad creció tanto que traspasó las canchas y es casi habitual que haya peleas entre sus barristas. De hecho, por temas de seguridad, sus partidos solo se desarrollan con fanaticada local y no pueden tener una jornada el mismo día en una ciudad.

Al margen de ello, hay un capítulo que todavía enciende las llamas de la discordia: el título de 1934. Tras más de 90 años de aquella temporada, aún no quedó claramente definido al campeón: los aliancistas reclaman la corona por un cuarto de punto más en la suma de Primeros equipos y Reserva; mientras que los cremas son reconocidos por la FPF por un duelo de desempate que ganó un año después (habría sido para el torneo de Primeros equipos).

Por esta polémica, los 'Íntimos' no son nombrados como los únicos tetracampeones y, para colmo de males, la 'U' podría conseguir este galardón con su cuarto trofeo en fila este 2026. Al venir con un 'tri', son evidentes favoritos para la siguiente edición de la Liga 1. En 1xBet estará el calendario completo y actualizado del Torneo Apertura y SportyTrader enseña cómo obtener un código promocional gratuito en 1xbet Perú para ingresar con un bono de bienvenida.

Rivalidad Triunfos Empates Mejor resultado Máximo goleador Alianza Lima 142 107 9-1 (1949) Juan Emilio Salinas (18) Universitario 126 107 6-2 (1952) Teodoro 'Lolo' Fernández (29)

Clásico moderno: Sporting Cristal ante Alianza y Universitario

Sporting Cristal es considerado el tercer grande en territorio peruano, dado que avanzó a pasos agigantados desde su nacimiento en 1955, y es el tercero más ganador (20 copas). Además, cuenta con una fanaticada resaltante. Y por su impacto, sus choques con Alianza y Universitario son calificados como los clásicos modernos, debido a su estilo y continua presencia en finales. Al igual que el superclásico, estos encuentros solo son con público local, aunque a veces pueden tramitarse permisos para habilitar a los seguidores visitantes.

Relevancia de Sport Boys

A pesar de no tener un presente futbolístico positivo ni subir al sillón dorado desde hace más de cuatro décadas, Sport Boys tiene influencia en el certamen nacional y sus cotejos con Alianza, Universitario y Cristal suelen sacar chispas: se denota con la asistencia de sus barras en las gradas. No obstante, la falta de relevancia en la lucha por el título y sus descensos hicieron que no sean denominados directamente como clásicos.

Clásico del Sur: Melgar vs. Cienciano

En el sur del país, Melgar (Arequipa) y Cienciano (Cusco) son los antagonistas de este juego de altura: se hizo más fuerte a partir de 1990. Vale recordar que la huella de los 'Rojinegros' es más fuerte, con dos estrellas en su registro (1981 y 2015); mientras que el 'Papá' nunca fue campeón. Eso sí, el conjunto cusqueño tiene un antecedente incomparable: logró la Sudamericana 2003 y la Recopa Sudamericana 2004, siendo el único club peruano que saboreó la gloria internacional.

Derbi del Cusco: Cienciano vs. Deportivo Garcilaso

La rivalidad entre Cienciano y Deportivo Garcilaso creció con el paso de los años en el Cusco, en especial por la competencia de sus orígenes: Colegio de Ciencias y GUE Garcilaso de la Vega, respectivamente. Por tradición, el cuadro rojo goza de mayor acogida. Cabe mencionar que el historial se vio deslucido por la caída de ambos en los torneos de ascenso por varias campañas.

Derbi de Piura: Alianza Atlético vs. Atlético Grau

En los últimos años, por establecerse en la primera división, las calles en Piura se paralizaron por Alianza Atlético y Atlético Grau: están adaptados al calor y se acostumbraron a combatir mano a mano por clasificar a las citas internacionales de la Conmebol. El colorido es peculiar en las tribunas.

Derbi de Trujillo: Carlos A. Mannucci vs. César Vallejo

Mannucci es la escuadra más tradicional en la ciudad trujillana, pero su permanente estadía en segunda categoría y líneas inferiores hizo que pierda espacio. Justamente, eso fue aprovechado por César Vallejo, caracterizado por sus inversiones millonarias: esa diferencia causó discordia y acrecentó la rivalidad. Sin embargo, es más llamativa en la Liga 2.

¿Cuál es el equipo más ganador del Perú?

Universitario de Deportes es el equipo más ganador del Perú, con 29 trofeos en su vitrina: 1929, 1934, 1939, 1941, 1945, 1946, 1949, 1959, 1960, 1964, 1966, 1967, 1969, 1971, 1974, 1982, 1985, 1987, 1990, 1992, 1993, 1998, 1999, 2000, 2009, 2013, 2023, 2024 y 2025.

¿Cuándo fue el último título de Alianza Lima?

La última vez que Alianza Lima fue campeón de la Liga 1 fue en 2022: selló su segundo título consecutivo, tras hacerlo en 2021. En total, tiene 25 coronas (1918, 1919, 1927, 1928, 1931, 1932, 1933, 1948, 1952, 1954, 1955, 1962, 1963, 1965, 1975, 1977, 1978, 1997, 2001, 2003, 2004, 2006 y 2017 previamente).

¿Qué equipo es el más campeón del Perú en el último siglo?

Desde el 2000, tanto Alianza Lima (2001, 2003, 2004, 2006, 2017, 2021 y 2022) como Sporting Cristal (2002, 2005, 2012, 2014, 2016, 2018 y 2020) se consagraron campeones en siete ocasiones: son los equipos con más estrellas en este siglo.

¿Cuándo inicia la Liga 1 2026?

La Liga 1 2026 empezaría el 30 de enero, con la disputa del Torneo Apertura. En esta nueva temporada, solo habrá 18 clubes participantes, luego de la descalificación de Binacional, por ascender a través de la justicia ordinaria.