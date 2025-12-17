Cantante que sufrió descarga eléctrica en concierto ROMPE SU SILENCIO: "Paralizado unos 7 segundos"

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hecho fatídico se suscitó en un reconocido bar del Centro de Lima cuando el vocalista de la banda de rock, 'Mi Mejor Amigo Scott', sufrió una descarga eléctrica. Tras sobrevivir a ello, el cantante compartió con sus seguidores cuál es su estado de salud actual.

Cantante rompe su silencio tras electrocutarse

El intérprete llamado Carlos Suárez utilizó su cuenta oficial de Instagram para contar mayores detalles de los suscitado la noche del último sábado 13 de diciembre mientras brindaba un show en un recinto del concurrido jirón Quilca junto a su agrupación.

En el audiovisual, se le observa con una gasa en la garganta como prueba de los estragos que ocasionó el instante que causó temor en él, sus compañeros y el público asistente del recital.

En primer lugar, se dirigió a sus seguidores aclarando que se encuentra bien de salud lo cual le alegra. A su vez aseguró estar estable y enfatizó que "no tengo ninguna complicación en mi cuerpo ni en mi salud ni mi integridad". Además, sostuvo que lo único que sí tiene son quemaduras en el cuello.

"Yo llegué al evento para tocar en mi horario, la banda anterior que era 'La Dosis', que son los organizadores de este evento, estaban tocando. Para ese momento, hubo un pequeño percance con el amplificador no supe exactamente qué era, pero parece que había problemas con respecto a la corriente, no lo tomé con mucha importancia porque realmente no conocía del tema", manifestó el popular 'Mono'.

En tal sentido, el exfrontman de la banda 'Maldito Antisocial' señaló que tras subir al escenario conectó su guitarra al amplificador y procedió a tocar el micrófono, acto seguido recibió la descarga eléctrica que "me mantuvo paralizado alrededor de unos 7 segundos". "Atiné a gritar por la misma impresión y caí al suelo (...) el micrófono cae en mi cuello y genera estas quemaduras de primer grado", enfatizó.

Atención inmediata

Frente a la gravedad de la situación, atestiguó que los miembros de la banda 'La Dosis' junto al ténico de sonido retiraron los cables y desconectaron los micrófonos lo que ayudó a retirar a Carlos Suárez de la fuente de descarga a fin de evitar un desenlace fatídico.

Posteriormente, fue derivado al médico por integrantes del grupo en mención quienes costearon medicamentos y la atención médica.

