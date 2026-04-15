Loreto: Marina de Guerra interviene y destruye balsa que era utilizada para minería ilegal

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Marina de Guerra del Perú realizó este miércoles 15 de abril un operativo de control fluvial en contra de la minería ilegal que culminó con la destrucción de una balsa que era usada para llevar a cabo acciones en favor de la minería ilegal en la Amazonía del Perú, precisamente en Loreto.

Este operativo, funcionó de la mano del sector Defensa, por medio del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Tuvo como consecuencia, la intervención y destrucción de una embarcación que era utilizada para la extracción ilícita de minerales en la provincia de Maynas, región Loreto.

Comunicado del Ministerio de Defensa

Por medio de una publicación en la plataforma X, la cuenta oficial del Ministerio de Defensa dio a conocer la operación exitosa realizada por la Marina de Guerra en conjunto con el sector Defensa.

En dicha publicación se hace hincapié que todo el operativo se desarrolló en la provincia de Maynas. Además, esta acción se realizó durante las tareas de patrullaje y vigilancia en los ríos de la zona.

Golpe a la minería ilegal en Loreto 👊🏼



La Marina de Guerra destruyó una balsa usada para la extracción ilícita de minerales durante un operativo de control fluvial en la provincia de Maynas. pic.twitter.com/KbRuMci3Qb — Mindef Perú (@MindefPeru) April 15, 2026

¿Cómo ocurrió el operativo en la provincia de Maynas?

Para la ejecución de este operativo, el personal especializado de la Marina de Guerra del Perú a bordo de la Unidad de Control Fluvial N° 251 "Río Inambari", observó una estructura flotante equipada con maquinaria destinada a actividades no lícitas.

Luego, de dar con la ubicación de esta estructura flotante, también llamada balsa, se activaron los protocolos de aviso correspondientes para que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental sepa lo ocurrido y tomen las medidas necesarias en favor de la naturaleza.

Esta organización que vela por el bienestar de la materia ambiental hicieron presencia en el operativo para constatar la efectividad de los procesos y proceder conforme la ley.

Marina de Guerra destruye balsa en Loreto que era usada para minería ilegal

Asimismo, según lo establecido en el Decreto Supremo Legislativo N° 1100, que tiene como finalidad regular la interdicción de la minería ilegal en el país, recibió el soporte del Ministerio Público con la disposición de destrucción total de la embarcación y el material encontrado.

Esta medida fue la más óptima para evitar que la embarcación sea reutilizada en actividades que generen graves impactos ambientales en la selva del Perú.

Finalmente, el Ministerio de Defensa corroboró su compromiso continuo en los operativos de vigilancia y control en las zonas que se ven afectadas por estas actividades ilícitas que perjudican los recursos naturales.