Masacre en Sullana: sicarios asesinan a cuatro integrantes de una familia con más de 50 disparos

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Una nueva tragedia enluta a la provincia de Sullana. Cuatro integrantes de una misma familia, entre ellos un menor de edad, fueron asesinados durante un feroz ataque armado perpetrado por presuntos sicarios la noche del jueves en el sector Santa Teresita. El crimen ha generado conmoción entre los vecinos y reavivado la preocupación por el avance de la violencia y el sicariato en la región Piura.

Asesinados en la puerta de su casa

De acuerdo con información preliminar, el ataque ocurrió alrededor de las 9:00 p.m. en el cruce de la avenida La Brea con el pasaje La Unión. Según las primeras investigaciones, varias personas de una familia se encontraban en el exterior de su vivienda disfrutando del fresco de la noche cuando fueron sorprendidas por dos sujetos armados que llegaron hasta el lugar a bordo de motocicletas.

Los delincuentes descendieron de los vehículos y abrieron fuego contra dos hombres que permanecían en la puerta principal del inmueble. Testigos indicaron que se escuchó una intensa ráfaga de disparos que sembró el pánico entre los residentes de la zona. Sin embargo, el ataque no terminó allí. Uno de los sicarios ingresó a la vivienda y continuó disparando contra las personas que se encontraban en el interior.

Las autoridades señalaron que los atacantes habrían realizado más de 50 disparos durante la incursión criminal. Cámaras de seguridad instaladas en el sector registraron la llegada y posterior huida de los responsables, quienes fueron recogidos por motocicletas que los esperaban a pocos metros de la escena del crimen para facilitar su escape.

Tras la balacera, varias víctimas fueron auxiliadas y trasladadas de emergencia al Hospital de Sullana. No obstante, cuatro integrantes de la familia perdieron la vida a consecuencia de la gravedad de sus heridas. Entre los fallecidos figura un menor de edad, cuya identidad y edad exacta aún no han sido reveladas por las autoridades.

🔴🔵 Piura: Atentado en Sullana deja cuatro integrantes de una familia asesinados, entre ellos habría un menor de edad.



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Sicarios habrían huido a Piura

Fuentes cercanas al caso indicaron que la familia habría estado recibiendo amenazas previas, por lo que una de las principales hipótesis es que el ataque estaría relacionado con represalias o ajustes de cuentas. Sin embargo, la Policía Nacional aún no ha determinado el móvil exacto del crimen ni ha identificado a los autores intelectuales.

Durante la madrugada, agentes de la Divincri y representantes del Ministerio Público realizaron diligencias en la vivienda para el levantamiento de los cuerpos y su traslado a la morgue. Paralelamente, se desplegaron operativos y redadas en distintos puntos de la ciudad. Además, en una vía que conecta Sullana con Piura se hallaron prendas de vestir que pertenecerían a los atacantes, evidencia que podría ser clave para esclarecer esta nueva masacre que mantiene consternada a toda la región.