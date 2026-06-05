Joven tenía el ÁLBUM del Mundial casi lleno, pero su perrita lo DESTROZÓ: "Solo me faltan 20 figuritas"

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una joven aficionada al fútbol vivió uno de los momentos más frustrantes para cualquier coleccionista. Su álbum del Mundial 2026, que estaba a punto de completar después de meses de esfuerzo, terminó completamente destruido por su propia mascota. Lo más doloroso para ella fue que apenas le faltaban 20 figuritas para llenar todas las páginas y alcanzar la ansiada meta.

Perrito destroza álbum del Mundial casi lleno

La inesperada escena fue descubierta cuando ingresó a una de las habitaciones de su vivienda y encontró decenas de hojas rotas y figuritas esparcidas por el suelo. La responsable era su perrita, una cachorra de apenas cinco meses que, en medio de un momento de juego y curiosidad, convirtió el álbum en su nuevo entretenimiento sin imaginar el valor sentimental que tenía para su dueña.

El curioso episodio ocurrió en Mar del Plata, Argentina, y rápidamente llamó la atención de miles de personas en redes sociales. Al ver el desastre, la joven decidió grabar un video para mostrar el estado en que había quedado su colección. En las imágenes también se observa a la mascota rodeada de los restos del álbum mientras mueve la cola y mantiene una actitud completamente despreocupada.

A pesar de la decepción inicial, la familia optó por tomarse la situación con humor. En lugar de enfadarse con la cachorra, comenzaron a recoger las figuritas que aún podían salvarse y compartieron el momento en internet. La espontaneidad de la perrita y la reacción de sus dueños terminaron convirtiendo una pérdida en una anécdota que generó sonrisas entre miles de usuarios.

@lanacioncom A solo 20 figuritas de completarlo, su perrita le destrozó el álbum del Mundial. Una familia de Mar del Plata se volvió viral tras compartir un video de Vilma, su perrita salchicha, a quien encontraron in fraganti después de haber destruido el álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026. #Mundial2026 #FifaWorldCup ♬ sonido original - La Nación

Más tarde, la familia intentó reconstruir la colección utilizando un nuevo álbum y recuperando la mayor cantidad posible de estampillas. Mientras tanto, la pequeña perrita descansaba tranquilamente en el sillón, ajena a todo el revuelo que había causado. Aunque completar nuevamente el álbum será un reto, la historia dejó una divertida lección sobre la impredecible convivencia con las mascotas.

Señora rompe figurita de Messi

El usuario @maxiaricocchii compartió en TikTok la experiencia vivida con su familia tras adquirir un total de cien sobres. Al intentar participar, la madre rompió el paquete por la mitad sin precaución alguna, causando tensión inmediata ante la posibilidad de arruinar alguna pieza de gran valor.

Tras el hallazgo, el joven mostró que la figura de Lionel Messi sufrió daños irreparables al ser cortada en dos partes. La escena superó los cinco millones de reproducciones, convirtiéndose en un fenómeno que refleja la fiebre coleccionista y el alto interés por el campeonato mundial actual.

La historia recuerda otros accidentes que han golpeado a los coleccionistas. Un usuario de TikTok mostró cómo una figurita de Lionel Messi quedó cortada por error al abrir un paquete. Tanto ese caso como el de la perrita demuestran que completar un álbum mundialista puede traer sorpresas inesperadas.