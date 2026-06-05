Tula Rodríguez no se siente afectada por reportaje sobre Javier Carmona: "Cada uno tiene su verdad"

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tula Rodríguez atraviesa uno de los momentos más tranquilos de su carrera televisiva. A un mes de haber regresado a la conducción de Mande quien mande, la presentadora se mostró enfocada en esta nueva etapa laboral y dejó en claro que no piensa detenerse a mirar episodios del pasado. Por ello, restó importancia al reciente reportaje emitido por Magaly TV, la firme, donde se recordó su comentado romance con el fallecido empresario Javier Carmona.

Tula recuerdo con amor a Javier Carmona

El informe volvió a poner sobre la mesa una de las historias más mediáticas de la farándula peruana. El programa repasó cómo se inició la relación entre Rodríguez y Carmona, una situación que durante años estuvo rodeada de polémica debido a las versiones que apuntaban a un supuesto triángulo amoroso. Además, se recordaron los enfrentamientos públicos que surgieron a raíz de ese episodio.

Lejos de mostrarse incómoda, la conductora dejó entrever que se encuentra en una etapa distinta de su vida. La conductora reconoció que tuvo conocimiento del reportaje, pero aseguró que no le genera ninguna preocupación. Según explicó, entiende que cada persona puede tener una visión diferente de los hechos y prefiere mantenerse al margen de las controversias que resurgen con el paso del tiempo.

"No lo vi, pero me lo pasaron, no te voy a mentir. Lo cierto es que no me afecta, cada uno tiene su opinión y cada uno tiene su verdad. Igual, que todos seamos felices, que nos vaya bien", dijo a Trome.

Tula vive su presente

La figura de televisión también señaló que no dedica energía a pensar si este tipo de contenidos buscan perjudicarla o afectar su imagen. Por el contrario, manifestó que hoy concentra sus esfuerzos en sus proyectos profesionales y en seguir construyendo su presente. Su regreso a la pantalla chica le ha permitido reencontrarse con un equipo de trabajo que conoce desde hace años.

"Estoy muy contenta y agradecida con Dios porque estoy con trabajo nuevamente. Es el mismo equipo con el que he trabajado antes (en En boca de todos), conocen mi historia, la forma en que trabajo y jodo, ja, ja, ja", indicó.

Finalmente, Tula Rodríguez destacó además que todas las experiencias vividas, incluyendo los momentos más difíciles, la ayudaron a convertirse en la mujer que es actualmente. Con una mirada más madura, afirmó que su prioridad es continuar avanzando, aprender de los errores y ser un buen ejemplo para su hija Valentina. Por ahora, el pasado parece haber quedado en segundo plano mientras disfruta de esta nueva oportunidad en televisión.