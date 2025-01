Los Olivos: ¡Indignante! Extorsionadores disparan contra pollería exigiendo pago de 50 mil soles

En Los Olivos, delincuentes dispararon contra una pollería en plena Av. Universitaria. Los hampones llegaron en una motocicleta y, pese a la presencia de personas en el establecimiento, atacaron sin reparos. Los delincuentes, incluso, difundieron un video donde se observa el momento en que cometieron el atentado. Se presume que estarían exigiendo 50 mil soles.

La balacera fue reportada en horas de la tarde de este sábado 11 de enero, mientras los transeúntes circulaban por la calle aledaña y los comensales consumían sus alimentos en el local. El video difundido por los criminales sería una forma de extorsionar e intimidar a sus víctimas para que realicen el pago exorbitante. Afortunadamente, no se registraron heridos.

Los dueños de la pollería Salazar, ubicada entre las avenidas Universitaria y Marañón en Los Olivos, indicaron que no sería la primera vez que son amenazados por estos individuos. Señalaron que este sería el segundo ataque que sufren. Los propietarios informaron a este medio que la Policía Nacional tenía conocimiento de estos actos delictivos desde la primera vez que ocurrieron.