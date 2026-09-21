Lourdes Sacín revela última conversación con la 'China Polo' y confirma que recibía amenazas de muerte

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El asesinato de Susy Aponte Polo, conocida como la 'China Polo', periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, ha causado gran impacto en el país así como en sus allegados y compañeros de trabajo. Una de las personas más cercanas a ellas es la también comunicadora Lourdes Sacín, con quien trabaja en su programa dominical.

Recientemente, la madre del hijo de Andy V, se pronunció sobre el fallecimiento de su amiga, la relación laboral que sostenían, la última conversación que tuvieron previo a que pierda la vida y confirmó que venía recibiendo amenazas de muerte.

Lourdes Sacín rompe su silencio tras muerte de la 'China Polo'

Tras el grave ataque que acabó con la vida de Aponte Polo en Caraz (Áncash), Lourdes Sacín recurrió a sus redes sociales mediante un video en el que se mostró totalmente afectada, narró el vínculo laboral que la unía a la comunicadora y brindó detalles sobre la última conversación que tuvo con ella.

"No esperé que me llamarán a decirme que había fallecido, yo he estado hablando con ella. Había hablado un rato antes porque justamente me estaba hablando de mi cumpleaños, la han asesinado en mi cumpleaños. Me estaba diciendo que en la noche hablaríamos porque quería darme un regalo. Hablábamos de otros temas incluso de los que iban a salir mañana (ayer domingo), de algunas, pero todo se acabó", contó.

Exige justicia para Susy Aponte Polo

En otro momento, Lourdes Sacín aprovechó el material audiovisual para exigir justicia para la 'China Polo' y que se pueda sentenciar a los culpables. También, afirmó que ella conocía de las amenazas contra la víctima.

"No puedo creer que la Fiscalía de Áncash quiera abrir una investigación por feminicidio. Esto no es un feminicidio, es una completa mentira. Investiguen", sostuvo totalmente indignada.

En ese sentido, la también periodista sostuvo que ya se percató que, al igual que Aponte Polo, la justiica de Áncash "es corrupta" y lo que le sucedió a su compañera de trabajo no es un feminicidio.

"Es por un tema de información que ella manejaba, información que le ha costado la vida. Y que ella, si bien sabía y denunció, de repente no midió y se confió", denunció Sacín.

En síntesis, Lourdes Sacín se refirió acerca del asesinato a Susy Aponte Polo, la 'China Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash. Reveló que trabajó junto a ella y que previo al hecho de sangre habló con ella, razón por la cual le afectó bastante lo sucedido. Además, confirmó que la mujer de prensa venía recibiendo amenazas.