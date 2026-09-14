Tragedia en México: estudiante universitaria es asesinada tras llegar de intercambio desde España

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El anhelo de forjar un futuro profesional a través de una experiencia internacional terminó de la forma más dolorosa para Claudia Tacoronte Aguilera. La joven española de 21 años, originaria del municipio de Santa Brígida, en Gran Canaria, y estudiante de Educación Infantil, había aterrizado en México hace apenas un mes para cursar una estancia de movilidad en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Sin embargo, la violencia que azota diversas regiones del país cortó de tajo sus ilusiones el último sábado, cuando fue asesinada en la ciudad de Cuautla.

Un crimen en medio de un encuentro cultural

El fatal desenlace ocurrió en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla. En este recinto se desarrollaba una feria de plantas medicinales y salud organizada por el Instituto Tlahuilli, un evento al que Claudia había acudido motivada por su deseo de aprender y formar parte de una comunidad enfocada en el cuidado colectivo.

De acuerdo con los reportes brindados por el propio recinto cultural, la estudiante perdió la vida a causa de un ataque con arma blanca durante un presunto intento de robo. Tras el macabro hallazgo, el personal dio aviso inmediato a las autoridades.

La Fiscalía General de Morelos, encabezada por Fernando Blumenkron Escobar, activó desde el primer momento el protocolo de feminicidio, asegurando que su despacho "agotará todas las líneas de investigación necesarias" para esclarecer la mecánica exacta de este brutal homicidio.

Alumnos de la UAEM rinden homenaje a Claudia Tacoronte, estudiante española de intercambio asesinada en Cuautla; exigen a la Fiscalía esclarecer el caso y detener a los responsables. #LasNoticiasDeFORO | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por... pic.twitter.com/tPFhod62sU — N+ FORO (@nmasforo) September 15, 2026

Clamor de justicia que cruza el Atlántico

La noticia ha desatado una ola de indignación institucional y dolor. En España, la Universidad de Granada (UGR) —su casa de estudios de origen— guardó un minuto de silencio, condenó el hecho y ofreció total apoyo a la familia. A nivel diplomático, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, exigió de forma contundente esclarecer los hechos que rodean al caso.

La respuesta en territorio mexicano llegó hasta las más altas esferas. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gabinete de Seguridad ya colabora estrechamente con la fiscalía estatal y mantiene comunicación permanente con el Consulado de España. En paralelo, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, garantizó que no habrá impunidad y prometió dar con el paradero del responsable.

Una joven estudiante canaria de 21 años ha sido asesinada en México. Estaba allí desde hacía un mes, en un intercambio de su universidad, la de Granada, con la del estado de Morelos.



El asesinato se investiga como feminicidio.



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El trágico trasfondo de la violencia de género

El asesinato de la joven extranjera vuelve a poner bajo los reflectores la crítica situación de inseguridad para las mujeres en el estado de Morelos. Cifras recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública evidencian que, entre enero y julio de 2026, la entidad acumuló 21 víctimas de feminicidio, ubicándose con una de las tasas más alarmantes a nivel nacional.

Mientras la UAEM exige una investigación exhaustiva y con perspectiva de género, dos naciones lloran la partida de una joven que solo buscaba construir su futuro.