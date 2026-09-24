Christian Cueva rompe en llanto al recordar su infancia y pide perdón a sus padres: "Han sufrido por mi"

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva protagonizó un emotivo momento durante una entrevista al recordar diferentes episodios de su infancia y el esfuerzo que realizaron sus padres para sacarlo adelante. El futbolista de Sport Boys dejó de lado su habitual reserva y terminó visiblemente conmovido al hablar de su familia, y también la pedirles perdón al considerar que en algún momento los ha hecho sufrir sin intención.

'Cuevita' recuerda su infancia

Durante la conversación con la periodista Darinka Ramírez, Cueva fue consultado sobre qué les diría a sus padres si tuviera la oportunidad de hacerlo. La pregunta tocó una fibra sensible del jugador, quien expresó su deseo de que ambos permanezcan siempre a su lado y recordó el temor que siente ante la posibilidad de perderlos.

Asimismo, el futbolista evocó la muerte de su abuelo, una experiencia que marcó profundamente su infancia. Cueva recordó que recibió la noticia mientras viajaba a Estados Unidos para disputar la Copa América y explicó que aquel momento le permitió comprender aún más el valor que tienen sus padres en su vida.

"No he tenido, ni lo pienso, ni lo quiero (ver partir a sus papás). Sí lo he tenido con mi abuelo, que es parte de mi vida, mi infancia. Cuando se me fue, eso lo pasé viajando a la Copa América en Estados Unidos, donde me entero en la escala que hicimos a Panamá. Recuerdo que me abrazaron. Se me partió el alma", dijo muy conmovido.

Cueva rompe en llanto por su familia

Luego, el actual jugador de Sport Boys agradeció a sus progenitores por todo el respaldo que recibió desde pequeño, especialmente durante las etapas más complicadas. En ese momento, Cueva también realizó una reflexión personal y reconoció que existen situaciones por las que considera necesario pedirles perdón.

"Yo siempre voy a ser agradecido con ellos toda mi vida por lo que me dieron. De lo que nunca me voy a cansar de decir es que me perdonen por cosas que ellos saben y yo sé", indicó.

Finalmente, el futbolista no pudo contener las lágrimas mientras hablaba de sus padres y les pidió perdón públicamente por aquellas experiencias que ambos conocen. Cueva admitió que no esperaba quebrarse durante la entrevista y reconoció que sus padres también sufrieron por las situaciones que él atravesó. Aun así, aseguró que actualmente las cosas han mejorado.

"Mis padres saben todo lo que pasé con ellos hasta el día de hoy. Las cosas cambiaron, sigue siendo mejor, pero, en definitiva, también han sufrido por mí", concluyó.

Es así que, Christian Cueva mostró su lado más sensible al recordar los difíciles momentos de su infancia y el respaldo de sus padres. El futbolista destacó el sacrificio familiar, reconoció que sus progenitores también sufrieron por sus experiencias y terminó llorando mientras les expresaba su agradecimiento y les pedía perdón.