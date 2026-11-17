17/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Con un tono cercano, el papa León XIV conversó con los periodistas acreditados durante el vuelo de regreso a Roma tras culminar su histórico viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú. El pontífice abordó abiertamente su identidad estadounidense, reconociendo que mantiene rasgos culturales marcados de su país de origen.

Recordó con humora además que, antes del cónclave, la prensa llegó a calificarlo como "el menos americano de los americanos", una etiqueta que contrastó con su forma abierta de afrontar los temas cotidianos.

Explicó que su franqueza al hablar de su salud o de situaciones complejas responde directamente a su formación cultural, destacando que en su país natal esa apertura comunicativa resulta mucho más frecuente que en otras latitudes del mundo.

Fe, democracia y la transformación en el Perú

Asimismo, el obispo de Roma profundizó en los valores cívicos y religiosos que marcaron su crianza en una familia multicultural en Estados Unidos. Señaló que su profunda convicción en la participación democrática forma parte indiscutible de su identidad norteamericana, vinculándola con la vivencia de la fe desde su juventud.

Con total naturalidad, el Papa León XIV habló sobre su identidad estadounidense durante la rueda de prensa en el vuelo de regreso a Roma.

El pontífice explicó que su carácter directo y su fe en la democracia provienen de sus raíces en Estados Unidos. Asimismo, recordó que, si... pic.twitter.com/j6uWaa9s0S — EWTN News Español (@aciprensa) November 17, 2026

Aclaró que si bien su manera de experimentar y transmitir el Evangelio experimentó una transformación durante los años que residió y sirvió en el Perú como obispo de Chiclayo, los cimientos de su formación espiritual y cívica provienen de sus primeros años en Norteamérica.

En ese sentido, resaltó que esta dualidad cultural le ha permitido conectar con diversas realidades sociales a lo largo de su intenso periplo pastoral por Sudamérica.

"Mi profunda fe en la democracia, la participación democrática, es también parte de ser norteamericano. Mi forma de vivir la fe, claro, ha sido transformada en Perú, pero crecí en una familia de Estados Unidos multicultural donde también se vivía la fe".

El rechazo a la politización y la búsqueda de unidad

Previo al cierre de su recorrido internacional, el sumo pontífice también hizo hincapié en la naturaleza exclusivamente pastoral de sus mensajes, aclarando firmemente que su gira no buscaba politizar.

El Santo Padre, León XIV, habla sobre su encuentro con @JMilei y su visita a Argentina 🇦🇷🇻🇦



"Con Francisco, ellos si, políticamente, representaban líneas muy distintas, sin embargo se llevaban muy bien"



"El mensaje que quiero dar no es político. Ni derecha ni izquierda. Yo... pic.twitter.com/bulvre5jLQ — Renzo Valente (@renvalente) November 17, 2026

A bordo de la aeronave, el líder católico reflexionó sobre su reciente encuentro con el mandatario argentino Javier Milei, señalando que dialogaron sobre la economía y el bienestar de los sectores más vulnerables de la sociedad por encima de ideologías de derecha o izquierda.

Finalmente, León XIV exhortó a superar la polarización social y el uso de un lenguaje confrontacional, reiterando que su misión principal consiste en sembrar esperanza, defender la dignidad humana y promover el bien común entre todos los ciudadanos.