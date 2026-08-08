Lyn Shaye, ícono del cine de terror, arribó al Perú para el estreno de 'La noche del demonio 6': fue recibida a lo grande por fans

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Tras anunciar que vendría al Perú, la reconocida actriz estadounidense Lyn Shane arribó ayer a territorio nacional y miles de fanáticos la recibieron a lo grande demostrándole el cariño y aprecio que le tienen. Ella llega para promocionar la sexta entrega de la película 'La noche del demonio'.

Así recibieron los fans a la actriz Lyn Shaye tras su llegada a Perú

La aparición de la intérprete en un video revelando que vendría a suelo peruano generó sorpresa y a su vez gran alegría para aquellos amantes del cine de terror en el que ella vislumbró con su rol de Elise Rainier en la franquicia 'La noche del demonio'. Por lo que su llegada a la capital tuvo gran expectativa.

Fue así que, el último viernes, 7 de agosto, diversos fanáticos de ella y de la cinta cinematográfica en la que actúa llegaron carteles y presentes para darle la bienvenida en las inmediaciones del aeropuerto internacional Jorge Chávez, se posicionaron justo en la puerta por donde la ícono del terror pasaría.

Tras su aparición, la artista no causó furor en sus fans que expresaban su emoción por verla y le daban la bienvenida al país. Lyn Shaye se acercó a ellos y, con una sonrisa que reflejaba su alegría por estar en Perú, les saludó y firmó autógrafos desatando el furor en las personas.

Este es su primer acercamiento que ha tenido con el público peruano previo al itinerario de actividades promocionales que tiene como parte del estreno de 'La noche del demonio: Están entre nosotros'.

El video que grabó a Lyn Shane para sus fans peruanos

Cabe recordar que, en la previa, la actriz Lun Shaye, quien es considerada una de las figuras más reconocidas del cine de terror, anunció que vendría a Lima como parte de una gira promocional de 'La noche del demonio 6'.

Ello lo realizó a través de un video en el que se dirigió al público peruano, en el que expresó su entusiasmo por estar más cerca de sus seguidores y de la cinta cinematográfica en Sudamérica.

"Hola Perú, soy Lin Shaye y tengo una noticia muy emocionante que por fin puedo compartir con ustedes. ¡Podré verlos en persona muy pronto! Sí, voy a visitar su hermoso país para celebrar el estreno de 'La noche del demonio: Están entre nosotros' y estoy muy feliz por ello. No puedo esperar para verlos", refirió la destacada actriz de 82 años.

De esta forma, la llegada de la legendaria actriz Lyn Shaye al Perú generó gran emoción en sus fanáticos quienes la esperaron en el aeropuerto Jorge Chávez para darle una calurosa bienvenida. Ella arribó para promocionar la película 'La noche del demonio 6'.