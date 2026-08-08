Lionel Messi llegó a Rosario para darle el último adiós a su padre Jorge Messi tras su fallecimiento

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi llegó a su natal ciudad de Rosario, en Argentina, proveniente de Estados Unidos, para darle el útlimo adiós a su padre Jorge Messi, quien falleció a los 68 años, tras atravesar una larga enfermedad.

Lionel Messi llega a Rosario para darle el último adiós a su padre

Este sábado, al promediar las 20:41 p.m. (hora de Argentina) el capitán de la selección de Argentina arribó a la ciudad que lo vio nacer. Luego de realizar los trámites migratorios y de Aduanas, el astro del fútbol abandonó el aeropuerto de Rosario en una combi con rumbo al cementerio El Prado, donde se encuentran sus seres queridos dándole el último adiós a su progenitor.

De acuerdo a lo informado por el medio argentino Todo Noticias el actual jugador del Inter Miami habría pisado suelo rosarino en compañía de su esposa Antonella Roccuzzo y de sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Lionel Messi y su esposa Antonella Roccuzzo bajando del avión

Diversos fanáticos han llegado hasta el camposanto en el que será enterrado el padre de la 'Pulga', tanto jóvenes como adultos e inclusive niños. Todos ellos están a la expectativa de querer verlo y acompañarlo en su dolor por la fatal pérdida.

Jorge Messi ha sido una figura clave en la vida de su hijo Lionel porque más allá de ser su padre se convirtió en su mánager y representante a lo largo de su carrera profesional.

El padre del astro del fútbol mundial dejó de existir a los 68 años durante la madrugada de este sábado después de una larga enfermedad y permanecer internado en una clínica de Rosario, Argentina.

Lionel Messi llegó al cementerio donde velan los restos de su padre

En medio de un fuerte operativo policial y decenas de fans, Lionel Messi y su familia llegaron pasadas las 21: 20 p.m. (hora de Argentina) al cementerio El Prado, a bordo de una camioneta de color negro. Allí se hará el reservado velatorio de Jorge Messi, en el que sólo estarán presentes parientes y allegados.

Cabe indicar que, Lionel Messi iba a jugar esta noche el campeonato estadounidense con su club Inter Miami, pero debido a este suceso lamentable por el deceso de su padre, decidió de manera inmediata estar con su familia en uno de los momentos más tristes de su vida.

Tras el fallecimiento de su padre Jorge Messi a los 68 añis, Lionel Messi en compañía de su familia arribó a la ciudad de Rosario, proveniente de Estados, para darle el últimno adiós. El velatorio de su progenitor se realiza en el cementerio El Prado en estricto privado dirigido sólo a familiares y allegados.