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Machu Picchu: se agotaron las boletos presenciales al Pueblo para el 14, 15 y 16 de octubre

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco informó que se agotaron los boletos vendidos en Machu Picchu Pueblo para estas tres fechas. La entidad descartó ampliar los cupos por las normas de protección del patrimonio.

Machu Picchu: se agotan entradas presenciales para el 14, 15 y 16 de octubre
Machu Picchu: se agotan entradas presenciales para el 14, 15 y 16 de octubre (Composición Exitosa)

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/10/2026

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Los boletos de ingreso a Machu Picchu que se comercializan de manera presencial quedaron agotados para este miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de octubre. Así lo comunicó la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, que pidió a turistas nacionales, extranjeros y operadores considerar esta situación antes de organizar sus visitas.

La falta de disponibilidad corresponde a las entradas vendidas en el Centro Cultural de Machupicchu Pueblo. El anuncio se refiere específicamente a esta modalidad de compra y no establece que se hayan agotado los boletos de todos los canales de venta.

No ampliarán los cupos disponibles

La DDC de Cusco explicó que no es posible incrementar la cantidad de entradas para las fechas señaladas. La decisión responde a los límites establecidos por la normativa vigente para proteger y conservar la ciudadela inca.

En el Centro Cultural de Machupicchu Pueblo se comercializan presencialmente hasta 1.000 boletos diarios. La alta afluencia de visitantes agotó esta disponibilidad, como también ocurrió con las entradas para el martes 13 de octubre, cuya falta de cupos fue anunciada el lunes 12.

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Venta anticipada ante alta demanda

Desde mayo, el Ministerio de Cultura autorizó excepcionalmente la venta presencial de entradas con hasta tres días de anticipación. La disposición respondió a la llegada masiva de turistas interesados en recorrer Machu Picchu.

Ministerio de Cultura presentará nuevo protocolo para venta presencial de boletos de Machu Picchu este 10 de julio

Posteriormente, en septiembre, el Gobierno modificó el mecanismo de adquisición de boletos. El cambio sustituyó el sistema de reserva previa por uno de venta directa con pago confirmado.

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Recomiendan considerar otros atractivos

Ante la falta de entradas presenciales, la DDC de Cusco recomendó aprovechar la oferta cultural de la región, que incluye sitios arqueológicos, museos y otros espacios turísticos. Estas alternativas permiten complementar la visita y conocer otros destinos del departamento.

La entidad señaló que continuará comunicando la disponibilidad de boletos para facilitar la planificación de los viajeros. Asimismo, agradeció la comprensión de los visitantes frente a las restricciones de aforo destinadas a conservar el patrimonio cultural.

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