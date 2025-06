Machu Picchu necesita "plan maestro" para ordenarse: "Garantizando la conservación patrimonial", indica Proturismo

En diálogo con Exitosa, el director ejecutivo de Proturismo, Tito Alegría, confirmó que Machu Picchu fue incluido en la 'lista negra' de turismo mundial que recomienda no visitarlo.

En conversación con Manuel Rosas en el programa 'Exitosa Perú', Alegría aseguró que Proturismo advirtió a las autoridades sobre el bajo nivel de satisfacción en la visita de los turistas a la Ciudadela Inca, sin embargo, no se habría tomado en cuenta esta información.

Asimismo, el director ejecutivo de Proturismo recalcó que Machu Picchu necesita un plan maestro para ordenar y embellecer el pueblo. Además, el proyecto tiene que garantiza la planificación urbana y la conservación patrimonial.

Al ser consultado sobre los problemas que afectan la experiencia de los turistas en Machu Picchu, el especialista detalló que la informalidad es uno de los males que más incómodo a los visitantes, cuestionando la falta de orden en la venta física de entradas a la Maravilla del Mundo, lo cual obliga a los viajeros a tener que levantarse en horas de la madrugada para asegurar su ingreso.

"El principal problema que tenemos es la informalidad. La venta de entradas en el mismo pueblo no es ordenada. No decimos que se retire esa opción, pero el turista tiene que tener una experiencia más llevadera. Hacer cola desde las 4:00 a.m. para poder conseguir una entrada no es lo ideal luego de un viaje tan largo. Somos un destino muy lejano a las principales ciudades emisoras", dijo en Exitosa.