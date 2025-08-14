Alcalde de Los Olivos pide al Congreso aprobar la ley de terrorismo urbano tras asesinato a policía

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En menos de 15 días dos efectivos policiales han perdido la vida a mano de la delincuencia. Tal es el caso del suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú Juan Carlos Díaz Chapoñán, quien perdió la vida durante un enfrentamiento y persecución en Los Olivos.

Es por este lamentable hecho que el alcalde del distrito en mención, Felipe Castillo, pide al Congreso de la República se apruebe la propuesta de Ley de Terrorismo Urbano, ante la creciente ola de criminalidad.

Alcalde pide se apruebe Ley de Terrorismo Urbano

En diálogo con Exitosa, el burgomaestre Felipe Castillo se solidarizó con la familia del agente policial caído y a la PNP que ha sufrido la pérdida de dos efectivos en menos de un mes en medio de la lucha contra la criminalidad.

"Eso es lo que vive el policía y el sereno, que se enfrenta día y noche delincuentes que cada vez son más avezados, más agresivos, que no les importa matar con tal de salirse con la suya y ese es el contexto en el cual ellos se desarrollan. Por eso es importante dar leyes mucho más duras, la Ley de Terrorismo Urbano debería salir, por un tema ideológico el Congreso no la aprueba ", opinó el alcalde Los Olivos.

Asimismo, hizo un llamado al nuevo presidente del Parlamento, José Jerí, para que ponga en agenda la propuesta de legislativa de la Ley de Terrorismo Urbano y de no ser así consideró que se debe dar las facultades legislativas al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana.

"Decirle al presidente del Congreso de la República, si está con la población, con el ciudadano de a pie que está siendo extorsionado, secuestrado, asesinado, que ponga en agenda. Depende de él, en agenda en el Pleno para aprobar y si no puede (...) pues que de las facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana al Ejecutivo para que ellos saquen un decreto supremo y poder generar un régimen especial", solicitó.

Alcalde dio detalles sobre lo sucedido

El burgomaestre detalló que estas dos personas a las que la PNP buscó intervenir, entre las que se encontraba un ciudadano extranjero, vendrían a ser extorsionadores que amenazaban a los comerciantes de negocios en la zona de Canta Callao.

"Estos delincuentes estaban desarrollando acciones delictivas de extorsión a los negocios de esa zona y es ahí cuando al ser sorprendidos se inicia la persecución. Es capturado uno de ellos, pero en ese intercambio de fuego es herido uno de los policías y posteriormente fallece en el Hospital de la Policía", aseguró.

Asimismo, Felipe Castillo resaltó que es sumamente importante que se dote a la PNP de la indumentaria necesaria para combatir la criminalidad y exhortó al Congreso a poner en agenda y aprobar el proyecto de la Ley de Terrorismo Urbano tras el asesinato de un efectivo policial en Los Olivos.