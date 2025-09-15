New7Wonders advierte posible retiro del título de Maravilla del Mundo a Machu Picchu

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

A través de un comunicado la organización New7Wonders advirtió el posible retiro de Machu Picchu como una de las siete maravillas del mundo, debido a la falta de una gestión integral y sostenible por parte de las autoridades.

Preocupante advertencia

La entidad alertó de severos problemas que se han agudizado en los últimos años, destacando la presión del turismo sin gestión de sostenibilidad, el incremento de precios en servicios y bienes, el riesgo de afectación al patrimonio histórico, denuncias de prácticas irregulares vinculadas a la venta de boletos, y las recientes dificultades en el transporte terrestre, así como las limitaciones en las políticas de gestión y conservación.

A estos, se le suman los conflictos sociales, descoordinación entre instituciones y empresas turísticas y quejas reiteradas por parte de los visitantes. Todos estos factores, para la organización, deterioran las experiencia de los visitantes y dañan la imagen del Perú ante el mundo, como consecuencia comprometen la credibilidad de Machu Picchu como una de las 7 Maravillas del Mundo.

"New7Wonders desea recordar que la designación implica un compromiso compartido con la conservación y el manejo responsable del sitio, así como con la implementación de estándares internacionales de preservación y gestión", dice el comunicado.

Organización exhorta a autoridades a trabajar conjuntamente

New7Wonders reiteró la importancia del trabajo en conjunto, con la participación de todos los niveles de gobierno, las comunidades locales y el sector privado, para garantizar la protección y la adecuada gestión de Machu Picchu. En ese sentido, destacaron la relevancia del denominado "efecto maravilla", que generar un impacto positivo socio-económico, la cultura y el posicionamiento del Perú.

Por ello, exhortaron a las autoridades y actores, así como a la población peruana a unir esfuerzos para garantizar la gestión integral de Machu Picchu.

"Los principales responsables de la toma de decisiones a nivel de la Presidencia, el gobierno nacional, incluyendo todos los ministerios clave, el Congreso Nacional y los gobiernos regionales y locales, han recibido desde hace tiempo nuestra propuesta para implementar un plan estratégico de transformación para Machu Picchu. Esta acción es ahora más vital que nunca; la permanencia, justificable y creíble, de Machu Picchu como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo bajo nuestra jurisdicción depende de ello", finaliza.

El comunicado de New7Wonders en el que advierte de la posibilidad de retirar el título de Maravilla del Mundo a Machu Picchu se da en medio de una crisis por el transporte turístico desde Aguas Calientes hacia la ciudadela inca.