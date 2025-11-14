Madre de 'El Monstruo' tras las rejas: Fue clasificada para el penal Anexo Mujeres Chorrillos

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que Martina Hernández De la Cruz, madre del delincuente Erick Moreno, alias 'El Monstruo', fue clasificada para el Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres Chorrillos.

Purgará prisión preventiva en Chorrillos

La noche de este viernes 14 de noviembre, el INPE recurrió a sus redes sociales oficiales para dar a conocer que la progenitora del cabecilla de la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte' fue clasificada para purgar condena en el Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres Chorrillos.

Vale recordar que, el pasado miércoles 12 de noviembre, el Ministerio Público informó que la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste lograra imponer 36 meses de prisión preventiva contra esta mujer por el presunto delito de organización criminal y tenencia ilegal de explosivos.

La Sala de Apelaciones de Puente Piedra-Ventanilla revocó la medida de arresto domiciliario que la mantenía fuera de las rejas. En medio del allanamiento de su domicilio, las autoridades hallaron una bolsa con cartuchos de dinamita y mechas rojas ubicados al costado de su velador.

Adiicionalmente, la Fiscalía sostiene que la madre de Erick Moreno recibió dinero proveniente de las actividades ilícitas del grupo delictivo del cual es líder su primogénito.

Así fue la captura de la madre de 'El Monstruo'

La Policía Nacional del Perú (PNP) llevó a cabo un megaoperativo simultáneo en más de 40 inmuebles y un penal en diferentes distritos de Lima, Callao e Ica. Allí detuvo a Martina Esther Hernández De la Cruz; madre del peligroso delincuente Erick Luis Moreno Hernández, alias 'Monstruo', cabecilla de la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte'.

Esta fue apresada, el pasado 3 de junio, junto a otros 27 integrantes que se dedicaban a sembrar terror en comerciantes, transportistas, pequeños empresarios y bodegueros en la capital y otras regiones del país.

