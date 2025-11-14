PNP asegura que el transporte público se registra con normalidad: "La oferta satisface la necesidad de los pasajeros"

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Enrique Felipe Monroy, aseguró que los buses de transporte público circulan con normalidad en la capital, pese a la convocatoria de paro de un sector.

" Los vehículos de transporte público formal han salido a trabajar con normalidad, por lo menos apreciamos que la oferta de transporte satisface la necesidad de los pasajeros hasta el momento. Tenemos a disposición los vehículos de la policía, pero creo que no va a ser necesario su intervención", explicó.

PNP brinda seguridad en ruta a transportistas

Felipe Monroy detalló a Exitosa que los efectivos policiales están desplegados en los diferentes paraderos y puntos neurálgicos de la capital a pedido de los gremios de transporte público, con el fin de garantizar la movilización con normalidad.

"Respetamos la decisión del gremio que ha decidido parar, nosotros les garantizamos su libertad de tránsito, su libertad de manifestación mas no vamos a permitir bloqueo de vías", sentenció.

Aseguró que las autoridades estarán al pendiente de las preconcentraciones que se darían a partir de la 10 a. m. y pondrán sus mayores esfuerzos con apoyo de la Unidad de Servicios Especiales, la acreditada para el control de multitudes.

Para las movilizaciones convocadas en la tarde, se desplegarán un aproximado de 2400 efectivos policiales. Durante las primeras horas de la mañana, tomando en cuenta el estado de emergencia se ha desplegado una gran cantidad de agentes para dar seguridad en el marco de las medidas.

Corredor seguro

Como se recuerda, como parte de las medidas para atacar la criminalidad, la ola de extorsión y sicariato que atormenta a nuestro país, la PNP propuso el desarrollo de un Corredor Seguro en San Juan de Lurigancho. Según informó Felipe Monroy, se está cumpliendo la propuesta, dando inicio en la avenida Próceres de la Independencia y se evalúa expandirla.

"El Corredor Seguro, inicialmente, en la avenida Próceres, la más importante de San Juan de Lurigancho, estamos evaluando la posibilidad de hacerla en la avenida 13 de enero y también hemos ampliado, sin descuidar el cono norte y cono sur, que tenemos definido, nos pidieron del kilómetro 18 al kilómetro 24 de la Túpac Amaru que estamos desarrollando", detalló.

Es así como el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Enrique Felipe Monroy, informó que pese al paro de transportes convocado para este viernes 15 de noviembre, el transporte público se registra con total normalidad.