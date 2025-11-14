Administrador de Universitario LANZA dardo a Alianza Lima: "Que las cosas se ganen en cancha, no en mesa"

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Previo a la vuelta de la final de la Liga Femenina Peruana, el administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco, habló sobre un reclamo presentado por su rival en la pelea por el título, Alianza Lima. El directivo no se guardó nada y arremetió contra la entidad blanquiazul, a quien espera ganarle en cancha el campeonato

Alianza se dedica a reclamar

Respondiendo a la prensa, el actual administrador temporal del cuadro crema se refirió con respecto a la protesta de los íntimos' por la presencia de pública en el encuentro de ida en Campo Mar, que acabó sin goles. Ante ello, indicó que desde la acerca de en frente, se dedican mucho a reclamar en los tiempos recientes.

"De un tiempo a esta parte, Alianza Lima se caracteriza por el tema de los reclamos, la quejas y todo lo que se pretende tramitar o generar fuera de una cancha de fútbol. Nosotros vamos a estar atentos, si nos notifican alguna denuncia", indicó Velazco Imparato.

💬⚽ "En el último tiempo Alianza se caracteriza por los reclamos y las quejas."



Franco Velazco se refirió también a los reclamos de Alianza Lima tras el último clásico femenino jugado en Campomar.



📹 @BrunoAlonsoQui1 pic.twitter.com/Kymfq119aI — Ovacion.pe (@ovacionweb) November 14, 2025

Posterior a eso, dejó un mensaje contundente y de confianza en las jugadoras del plantel, pese al favoritismo de la victorianas. Sabiendo del poderío aliancista como local, espera que su equipo esté en condiciones de dar la sorpresa y evitar el bicampeonato de su clásico rival.

"Sabemos lidiar con este tipo de situaciones y esperamos nosotros más bien, que nuestro plantel de fútbol femenino pueda dar el batacazo en Matute este fin de semana y demostrar que las cosas se ganen en cancha y no en una mesa", sentenció el dirigente.

Campeón se decide este sábado

Tras el empate sin goles del último domingo, la definición quedó para cualquiera y el estadio Alejandro Villanueva será el escenario en donde se conocerá al equipo campeón de la temporada 2025. Ambos planteles demostraron ser los más sólidos, ganando el Apertura las cremas y el Clausura las blanquiazules.

En semifinales las actuales campeonas vencieron por 5 a 0 en el global a Carlos Manucci, mientras que las estudiantiles se impusieron por 6 a 0 a Sporting Cristal. En la primera final, no se hicieron daño y dejaron la definición abierta. El partido irá desde las 3.00 de la tarde.

Sin 'pelos en la lengua', el administrador de Universitario, Franco Velazco, se pronunció sobre los constantes reclamos de Alianza Lima. Al respecto, manifestó su esperanza en que su equipo femenino sea capaz de dar el batacazo y quedarse con el título en Matute.