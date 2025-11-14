Tragedia en Sudán del Sur: violento ataque armado deja más de 50 personas muertas y varios heridos

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En Sudán del Sur, cerca de las 5:30 de la mañana de este viernes, personas armadas acabaron con la vida de 57 personas y dejó a otras 65 heridas en el condado de Baliet, perteneciente al estado de Alto Nilo del país africano. Los atacantes irrumpieron en el lugar para llevarse 5.300 cabezas de ganado y luego disparar contra los residentes.

Según un comisionado de Baliet, Joseph Deng, para la agencia internacional Europa Press, a pesar de que las fuerzas de seguridad que estaban en el lugar permanecían en un estado de alerta por las tensiones que existen en dicha región, el atentado fue sorpresivo, lo que provocó el desplazamiento de las personas de Adong Payam, en busca de protección.

"Hoy se ha producido una situación trágica en Adong. Seguimos buscando a los desaparecidos", señaló Deng para el medio.

Además, precisó que los atacantes habrían logrado ingresar a Baliet desde otros condados vecinos para evitar su localización: Ulang y Nasir.

El ataque produjo la huida de los pobladores.

Un conflicto de nunca acabar

Este ataque nos transporta a lo que viene ocurriendo en su país vecino, Sudán, donde actualmente se vive una guerra civil entre el ejército y el grupo paramilitar conocido como las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) por la toma de poder. Este último desvió sus operaciones hacia el este y sur con ataques cerca a la frontera con Sudán del Sur.

El conflicto se remonta a abril del 2023 con lucha por el poder entre los líderes militares Abdelfatah al-Burhan (Fuerzas Armadas de Sudán) y Mohamed Hamdan Dagalo (Fuerzas de Apoyo Rápido o FAR). Las diferencias sobre la integración de las FAR en el ejército sudanés y el control de instituciones clave fueron los causantes finalmente del enfrentamiento abierto.

Conlicto perdura desde el 2023 entre ejército sudanés y grupo paramilitar.

Los continuos ataques armados entre ambos bandos ha provocado la muerte de miles de personas y el desplazamiento de otras más de 11 millones, quienes no encuentran un lugar seguro para ellas y sus familias. Las FAR, como principales propulsores de la violencia en el territorio, han sido acusadas por cometer asesinatos contra personas no árabes en todo el país.

Repercusión internacional

Ante la gran escalada de violencia y el continuo deterioro de la región, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, alertó sobre el riesgo de que escenarios similares ocurran en Kordofán, donde más de 50 mil personas ya han abandonado el lugar por la gran presión militar que ejerce las FAR.

Millones de personas han sido desplazadas producto del conflicto.

Mientras Türk insta ante el Consejo de Derechos Humanos el respeto del derecho internacional, hoy el mundo es testigo de uno de los mayores y más largos conflictos civiles contemporáneos que sigue cobrando la vida de decenas de personas diariamente.