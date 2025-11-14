¿Entrada gratis para los museos en noviembre? Entérate quiénes podrán acceder a este beneficio dispuesto por el Mincul

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Excelente noticia! El Ministerio de Cultura informó que, a partir de este domingo 16 de noviembre, los 33 museos que administra ofrecerán ingreso gratuito a niños, adolescentes de 3 a 17 años, adultos mayores y personas con discapacidad, tanto peruanos como residentes extranjeros.

Este importante beneficio se enmarca en la Resolución Ministerial N.º 247-2025-MC, de fecha 16 de octubre del presente, a fin de promover la inclusión y el acceso equitativo al patrimonio cultural del país.

Tarifa 0 para ingresar a los museos de todo el Perú

De acuerdo con el dispositivo en referencia, los grupos poblacionales en mención podrán acogerse a la denominada "Tarifa 0", como parte del ejercicio de sus derechos culturales reconocidos en la Constitución y las diversas leyes que los amparan como tal.

Como, por ejemplo, el Decreto Supremo N.º 009-2020-MC, que aprueba la Política Nacional de Cultura al 2030, el cual permite integrar, alinear y dar coherencia a las estrategias e intervenciones con el propósito de servir mejor a la ciudadanía, teniendo como objetivo promover un mayor ejercicio de los derechos culturales, garantizando el acceso, participación y contribución de los ciudadanos en la vida cultural.

Tras la publicación de la presente resolución, la Dirección General de Museos dispuso las acciones correspondientes para su cumplimiento; además, se encargará de realizar la evaluación anual de los impactos que las tarifas diferenciadas aprobadas han generado en la promoción del ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía.

¿Dónde están ubicados los museos?

En esta primera etapa, el beneficio se aplicará en 33 museos administrados por el Ministerio de Cultura que se encuentran ubicados en distintas regiones del país, entre ellos: el Museo Nacional Chavín (Áncash), el Museo de Sitio de Quinua (Ayacucho), el Museo Tumbas Reales de Sipán (Lambayeque), el Museo Histórico Regional de Cusco, el Museo Amazónico (Loreto) y el Museo de Arte Italiano (Lima).

Además, en Lima Metropolitana están considerados: el Museo José Carlos Mariátegui, el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Museo Nacional de la Cultura Peruana, Museo de Arte Italiano y el Museo de Sitio "El Mirador Cerro San Cristóbal". Conoce la lista completa de museos con acceso gratuito en el siguiente enlace: https://museos.cultura.pe/node/1598

Asimismo, el Ministerio de Cultura ha dispuesto que los museos implementen medidas de accesibilidad y atención preferente, así como jornadas de capacitación y sensibilización para su personal, a fin de garantizar una experiencia inclusiva, segura y de calidad para todos los visitantes.

De esta forma, el sector Cultura continúa fortaleciendo su política de democratización del acceso al patrimonio y contribuyendo a la construcción de una ciudadanía participativa, incluyente y respetuosa de la diversidad.