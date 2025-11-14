Tumbes: Pescador que cayó a altamar fue rescatado por miembros de la Marina y otros trabajadores

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El fuerte oleaje el sector 'La Boca', en Puerto Pizarro, en pleno mar de Tumbes, provocó que un pescador artesanal cayera de su embarcación y siendo arrastrado por la corriente. Sin embargo, miembros de la Marina de Guerra del Perú (MGP) y trabajadores del mismo lograron visualizarlo y rescatarlo de una muerte segura.

Su tío naufragó en altamar

Fue el pasado miércoles 12 de noviembre que ocurrió este hecho, cuando el hombre identificado como Vicente Yojan Salazar Infante de 37 años, natural del distrito de Pampas de Hospital. Junto con él en la lancha iba Benecio Infante Farías (55), su tío, quien no llegó a caer al agua, pero sí naufragó por un momento.

Al apagarse el motor debido a la fuerza de las olas, el pariente alertó a la Marina para que socorrieran a su sobrino. De inmediato, junto a otros pescadores fueron a buscar al caído, encontrándolo luchando por mantenerse a flote y no morir ahogado.

Por cerca de media hora el pescador batalló contra la corriente marina hasta que una lancha apareció y fue hacia él. Aún con fuerzas se sostuvo de la vara que le lanzaron los tripulantes, pero necesitó de ayuda para subir a la embarcación y recuperar el aliento.

Una vez en tierra, lo trasladaron al Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría- JAMO II de Tumbes, donde fue atendido junto a su tío. Por el lado material, los hombres perdieron su embarcación y la pesca del día, lo que representa una perdida considerable para las personas dedicadas a este rubro.

¿Cuántos pescadores artesanales hay en Tumbes?

En esta región norteña del Perú se estima que más de 4 mil personas se dedican a la pesca artesanal. Por temporadas, deben enfrentarse a escenarios como el sucedido, con oleajes anómalos que terminan afectando su trabajo, sobre todo cuando implica que deben ingresar mar adentro.

Para tener un registro de estos trabajadores, La Dirección Regional de la Producción Tumbes entregó el pasado mes de setiembre 54 carnés de formalización a trabajadores de este sector en los distritos de La Cruz y Canoas de Punta Sal. Esto se consiguió gracias al curso que los beneficiados llevaron y completaron con éxito.

