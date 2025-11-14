Golpe a la ciberdelincuencia: PJ sentencia a sujetos por delito de fraude informático

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público (MP) informó la sentencia en contra de dos sujetos que vulneraron una billetera digital para comprar ilegalmente. Ambos fueron sentenciados por por el delito de fraude informático.

Sentenciados por fraude informático

El Tercer Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro comunicó la sentencia en contra de dos coautores del delito de fraude informático.

Los imputados identificados como D. Oré (25) y M. Vílchez (26) cumplirán una sentencia por tres años y nueve meses de pena privativa de libertad. Ambos sentenciados vulneraron la billetera digital Apple Pay vinculada al App Wallet, una herramienta de los celulares IPhone para efectuar pagos sin la necesidad de contar con la tarjeta en físico.

Los sujetos realizaron conductas ilícitas al vincular ilícitamente la tarjeta bancaria de un tercero para realizar compras en diversos establecimientos. De esta manera, realizaron las compras acercando solo el teléfono IPhone al lector de tarjetas y así se procedía a efectuar los pagos.

La investigación fiscal fue sustentada por el fiscal adjunto provincial Joanpier Hamerly Cerna Fernández quien demostró que los dos imputados habían infringido el sistema operativo IOS donde se almacenan los datos de las tarjetas de crédito o débito.

Las compras lograron ser rastreadas en la investigación de la Fiscalía. Se encontró que los sujetos realizaron compras de productos de marca Apple. Los objetos comprados fueron una MacBook y tres cargadores valorizados en S/ 14 596.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía de Ciberdelincuencia logró que se condene a dos sujetos que vulneraron el sistema de Apple Pay para realizar compras ilegalmente en agravio de usuarios de iPhone. Fueron sentenciados por el delito de fraude informático.



🔗 Leer más 👉🏼... pic.twitter.com/t8awpVWXK6 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 14, 2025

Sentencia y pago de reparación civil

Los dos sentenciados deberán cumplir los tres años y nueve meses de pena privativa de libertad en un establecimiento penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a los que serán derivados.

Como parte de la sentencia condenatoria, cada uno de los sujetos deberá pagar la suma de S/ 10 432.66 por concepto de reparación civil. Con esta resolución, mayores casos vinculados al delito informático.

Los casos sobre delitos informáticos están en aumento en un contexto de era digitalizada que abarca mayores actividades diarias. El pasado 30 de setiembre de 2025, el Congreso de la República realizó modificaciones a la Ley de Delitos Informáticos (30096) donde se realizaron modificaciones para abarcar nuevas conductas ilícitas.

El Poder Judicial sentenció a tres años y nueve meses de pena privativa en contra de dos sujetos coautores del delito de fraude informático. Adicionalmente, los imputados deberán pagar una reparación civil por sus delitos.

Los sentenciados vulneraron un sistema operativo para realizar pagos con la tarjeta bancaria de un tercero sin la necesidad de tener su tarjeta físicamente.