Actualidad
¡Alerta!

Senamhi emite alerta naranja en 9 provincias: Fuertes lluvias se registrarán en las próximas horas

La alerta naranja prevé lluvias de fuerte intensidad, principalmente en la selva alta, pero también se incluye a la sierra central y costa de nuestro país. Conoce las zonas que podrían ser afectadas según Senhami.

Se esperan lluvias intensas para las próximas 24 horas
Se esperan lluvias intensas para las próximas 24 horas Senamhi

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/11/2025

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que 9 provincias son parte de una alerta naranja por fuertes precipitaciones a registrarse en las próximas 24 horas. 

Alerta naranja

A través del aviso N°318-2025, se da un aviso de corto plazo respecto a lluvias intensas en diferentes zonas de nuestro país, este viernes 14 de noviembres para la sierra central y selva alta. Según la alerta, la mayor intensidad de la precipitaciones se podría registrar en la selva con descargas eléctricas y ráfagas de viento

Son cinco los departamentos declarados en alerta naranja y nueve con alerta amarilla, tanto en la costa, en donde habrán lluvias, selva alta y sierra central en donde además de haber lluvias se podría registrar granizo y hasta nieve.

  • Cusco: La Convención
  • Junín: Chanchamayo y Satipo
  • Loreto: Loreto, Maynas y Putumayo
  • Pasco: Oxapampa
  • Ucayali: Atalaya y Coronel Portillo

En los nueve departamentos donde hay alerta amarilla se pronostican lluvias acumuladas de intensidad moderada, pero igualmente se recomienda tomar precauciones y mantenerse atentos a la información oficial. Además, se suman los departamentos antes mencionados que cuentan con provincias con esta alerta. 

  • Amazonas: Bagua, Bongara, Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba
  • Áncash: Antonio Raymondi, Asunción, Carlos Fermin Fitzcarrald, Corongo, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Pallasca, Pomabamba, Sihuas y Yungay
  • Ayacucho: Huanta y La Mar
  • Cajamarca: Cajabamba, Celendin, Chota, Cutervo, Jaén, San Ignacio y San Marcos
  • Huancavelica: Tayacaja
  • Huánuco: Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalies, Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca
  • La Libertad: Bolivar, Pataz, Sánchez, Carrión y Santiago de Chuco
  • Amazonas: Alto Amazonas, Datem del Marañón, Mariscal Ramón Castilla, Requena y Ucayali
  • Madre de Dios: Manu, Tahuamanu y Tambopata
  • Pasco: Pasco
  • San Martín: Bellavista, El Dorado, Huallaga, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Rioja y Tocache
  • Ucayali: Padre Abad y Purus

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y a los regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura.

Sumado a ello, revisar la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia. Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Es así como Senamhi publicó un aviso a corto plazo para estas 24 horas, en las que se prevén lluvias de fuerte intensidad en 9 provincias de nuestro país, sumado a ello hay alerta amarilla en otra zonas. 

