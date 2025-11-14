Fiscalía incauta cartuchos de dinamita y material explosivo que provendría de Bolivia en Pucusana

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Segunda Fiscalía Penal Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual de Lima, realizó un operativo junto a la Policía Nacional del Perú (PNP) al sur de Lima. A la altura de la garita de control de Pucusana en la Panamericana Sur, incautó miles de cartuchos de dinamita y material explosivo que provendrían de Bolivia.

Cargamento estaba camuflado

El hallazgo se realizó en un camión que transportaban pacas de heno y paja desde Puno a la capital, como forma de camuflaje para el material detonante. Sin embargo, los agentes identificaron el cargamento y encontraron las bolsas que serían, según la hipótesis del fiscal Miguel Puicón, oriundas del país altiplánicos.

"Se ha encontrado de manera camuflada gran cantidad de productos explosivos que son de procedencia boliviana en un aproximado de 4800 unidades de cartuchos de dinamita, así como 12 mil 460 también de dinamita y 60 mil metros lineales de mecha", indicó Puicón Yaipén.

📢 #FiscalíaActúa | Miles de cartuchos, dinamita y materiales explosivos fueron incautados por la Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros de Lima. pic.twitter.com/YnEkxe6jAm — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 14, 2025

De acuerdo a la versión policial, este material ingresó como contrabando y eso hace presumir que su objetivo era la venta ilícita. Como se recuerda, en los casos de extorsión actuales se están utilizando este tipo de materiales, así como en la minería ilegal.

"Sin ningún registro de control aduanero y se estaría incurriendo en un delito de tráfico de mercancía restringida. Al haberse encontrado en transporte los choferes, en este caso estarían implicados en el delito de transportar mercancía de procedencia extranjera sin el respectivo control aduanero, incurriendo en el delito de contrabando", precisó.

Por esto, el chofer y su copiloto, ambos hermanos y naturales de Puno, quedaron bajo disposición de la Fiscalía y podrían afrontar condenas máximas de 12 años por contrabando agravado. Cabe precisar que antes de la intervención, intentaron huir tras notar la presencia policial.

Incautación a menor escala en la misma zona

Según el general PNP Javier Vela, no es la primera vez que en este distrito de Lima se incauta material detonante. Hace un par de meses se incautaron 300 cartuchos de dinamita. "En Trujillo, como sabes, hubo una explosión violenta que prácticamente produjo daños materiales a casi una cuadra y se usaron 12 a 14 de estos cartuchos".

