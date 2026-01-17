Madre de víctima en galería Nicolini se pronuncia tras condena: "No deben abusar de la gente pobre"

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de ocho años de aquella tragedia que captó la atención de millones de peruanos, la Fiscalía contra la Trata de Personas logró una histórica sentencia condenando por 30 años a los responsables de encerrar a dos jóvenes que perdieron la vida al interior de un contenedor.

Este carguero se encontraba en el quinto piso de las galerías Nicolini ubicado en el Cercado de Lima y eran administrados por Jonny Coico Sirlopu y su esposa Vilma Zeña Santamaría. Ambos decidieron, por seguridad, dejar encerrados a Jovi Herrera, de 20 años, y Jorge Luis Huamán Villalobos, de 19 años.

Lamentablemente, los jóvenes no pudieron salir del lugar cuando se produjo un dantesco incendio que terminó por quitarles la vida.

No debe volver a suceder

Tras unos días de este histórico fallo del Poder Judicial, la madre de unas de las víctimas mortales, Jorge Luis Huamán Villalobos, se pronunció sobre el mismo dando a conocer su sentir. Como se recuerda, la mujer luchó con todos sus medios por obtener justicia la cual finalmente llegó.

En primer lugar, la mujer saludó la sentencia exigiendo que nunca más vuelva a suceder y que la gente que tiene empleados a cargo pueda darles condiciones dignas para realizar sus labores.

"Está bien lo que han hecho, para que no vuelva a suceder. No deben abusar de la gente pobre. Eso no debe pasar, somos de carne y hueso como ellos", indicó a Panamericana.

Buscaba un mejor futuro

En esa misma línea, la madre de la víctima indicó que su hijo era una persona buena y que en su momento le había prometido salir adelante para poder darle una mejor vida.

"Era muy bueno, me decía que él iba a trabajar para que yo ya no trabaje. Me quería mantener", añadió.

Finalmente, Benedicta Villalobos dejó en claro que hasta la fecha no ha recibido ningún solo sol como reparación civil ya que los responsables de la muerte de su hijo siguen con paradero desconocido.

"Jamás (me han dado una indemnización). Nunca me dieron ni un sol hasta el día de hoy", finalizó.

En resumen, la madre de una de las víctimas del trágico incendio en la galería Nicolini, saludó el fallo del Poder Judicial el cual impuso 30 años de prisión para los responsables de encerrar a su hijo y otro joven en un contenedor.