Caso Galería Nicolini: Condenan a más de 30 años de prisión a responsables de explotación laboral de jóvenes

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Una sentencia histórica se ha confirmado tras años de espera por parte de las familiar. Dos personas fueron condenadas a más de 30 años de prisión por el delito de trata de personas agravada con fines de explotación laboral y esclavitud por el incendio registrado en junio del 2017 en la galería Nicolini, en donde dos jóvenes fallecieron al quedar atrapados.

Hallados culpables

Se trata de Jonny Coico Sirlopu y Vilma Zeña Santamaría, quienes fueron hallado culpables penalmente de la explotación laborar y esclavitud de las víctimas, siendo sentenciados en 2018 a penas de 35 y 32 años de prisión efectiva, respectivamente. Tras la apelación de Zeña Santamaría, en diciembre del 2025, se ha confirmado su pena de 32 años de prisión efectiva.

Como parte de la sentencia, ambos fueron inhabilitados para contratar con el Estado por el mismo plazo de las penas, y deberán pagar un total de 20 mil soles a favor de los sobrevivientes como reparación civil, así como un monto de 479 mil y 459 mil soles a favor de los herederos legales de las víctimas mortales.

Condiciones laborales extremas

La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro dirigió las investigaciones, hallaron que Jovi Herrera, de 20 años, y Jorge Luis Huamán Villalobos, de 19 años, eran encerrados con candado en un contenedor de la galería, desde las 9:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., en un ambiente poco ventilado e iluminado, desprovistos de alimentos y sin acceso a servicios higiénicos.

Todo lo antes mencionado por un pago de 25 soles diarios y sin derechos laborales, en el lugar tenían que armar luminarias manualmente sustituyendo la marca original por otra reconocida, con lo que los acusados obtenían ganancias económicas.

La sentencia es histórica. No solo porque pone fin al pedido de justicia de parte de las familias, quienes sufrieron durante años por la pérdida de sus seres queridos y su clamor por encontrar que los responsables paguen. Se da porque es la primera condena por el delito de esclavitud laboral en nuestro país, lo que sienta un precedente de suma importancia para la justicia peruana.

Es por ello que desde el Poder Judicial impusieron a ambas personas más de 30 años de prisión efectiva por el delito de esclavitud laboral.