Viuda de fiscalizador de la SUTRAN que falleció quemado revela que los acusados fueron liberados

En diálogo con Exitosa, Grizet Carpio, viuda de fiscalizador de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, Rony Revilla Bravo, quien falleció quemado, denunció que los acusados del asesinato de su esposo fueron liberados luego de que se cambiara el delito a homicidio calificado. Aseguró que los investigados pidieron su excarcelación para afrontar el proceso en libertad.

Actualiza el caso

En entrevista con Tito Alvites para La Hora del Volante, la viuda de Rony Revilla contó más detalles del caso que se sigue contra los sujetos que incendiaron el vehículo en el que viajaba su esposo junto a otros fiscalizadores de la SUTRAN en el distrito de Curahuasi, en la vía Abancay - Cusco. Resultando en la muerte de su pareja y dejando a sus ocho compañeros heridos en octubre del 2023.

"Están siendo procesados en este momento [los investigados], hay pruebas, hay testigos, pero ahora resulta que al parecer nada de esto es suficiente para las autoridades que han modificado hace poco la modalidad del delito. Estábamos con sicariato, banda criminal y ahora hace poco lo han modificado a homicidio calificado, reduciéndoles así la pena", explicó.

Ello habría provocado que los investigadas que se encontraban con prisión preventiva pidieran su excarcelación para afrontar el proceso judicial en liberta, solicitud que fue concedida.

Sumado a ello, dio a conocer que al inicio del caso eran 14 investigados, sin embargo, a la fecha son 25 y solo uno de ellos se encuentra detenido, por lo que la deuda del fiscal cuestiona la decisión de las instituciones de justicia.

Pide justicia

Grizet Carpio extendió un mensaje a las autoridades pidiendo que tomen atención al caso del que su esposo fue víctima mortal, pues sostuvo que no fue un ataque personal si no contra una institución.

"Yo pido a las autoridades del Perú, al Poder Judicial, especialmente, que no quede impune, a la población. Este caso se puede caer, que no lo archiven", pidió.

Asimismo, reveló que la Policía Nacional al investigar el caso halló muchas pruebas, como el fotocheck de uno de los fiscalizadores en una de las casas de los investigados, sin embargo, estos aseguran que son inventos.

"Yo solo espero que todo esto se resuelva, se esclarezca. Ya mi vida, la vida de mi familia, de mi hija, de mis suegros, está destrozada, jamás me van a devolver a mi esposo, jamás voy a volver a tener la vida que yo tenía antes. ¿Qué me queda? Lo único que puedo hacer es suplicar que los criminales que han arruinado mi vida, la de mi familia entren a la cárcel", dijo entre lágrimas e indignación.

