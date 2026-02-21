Elecciones 2026: ¿Cuál es tu local de votación? Conoce con tu DNI los pasos para ubicarlo

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Las Elecciones Generales 2026 están cada vez más cerca! Por ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) busca que los electores cuenten con las facilidades para tener una votaciones rápidas e informadas este 12 de abril.

Así, se habilitará un link oficial en donde realizar la consulta rápida de su local de votación para conocer la ubicación elegida por el organismo electoral para los próximos comicios.

¿Cómo conocer tu local de votación?

ONPE alista una página web en donde podrás conocer de forma rápida el local de votación asignado para cada ciudadano peruano en los próximos comicios.

A pocas semanas de las votaciones, el organismo electoral realizó el envío de correos electrónicos hacia aquellos ciudadanos que utilizaron el aplicativo 'Elige tu local de votación' en donde los votantes podían elegir las tres opciones de preferencia de cada votante.

En el mensaje enviado se puede verificar el lugar asignado entre los tres locales elegidos por cada ciudadano. Esta se asigna de forma aleatoria, sin embargo, se prioriza la primera opción elegida.

Si se desea conocer información necesaria previa al 12 de abril como conocer el número de mesa, las personas que corresponden en cada equipo electoral, entre otra información, solo se necesitará ingresar el número de DNI en este link el cual está habilitado desde el pasado 15 de febrero. Sin embargo, al momento aún el sistema no se encuentra activo.

ONPE definió ubicación de los 38 partidos en cédula

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), realizó el pasado jueves 12 de febrero el sorteo de ubicación en la cédula de votación de los partidos políticos que participarán en las elecciones generales del próximo 12 de abril.

En un acto público llevado a cabo en la sede central de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), finalmente la ciudadanía pudo conocer dónde estará ubicado su organización política de preferencia. Conoce las ubicaciones aquí:

Alianza Electoral Venceremos Partido Patriótico del Perú Partido Cívico Obras Frepap Partido Demócrata Verde Partido del Buen Gobierno Perú Acción PRIN Partido Progresemos Partido Sí Creo Partido País Para Todos Partido Frente de la Esperanza Partido Perú Libre Partido Ciudadanos por el Perú Primero La Gente Partido Juntos Por el Perú Partido Podemos Perú Partido Democrático Federal Partido Fe en el Perú Partido Integridad Democrática Partido Fuerza Popular Alianza Para el Progreso Partido Cooperación Popular Ahora Nación Libertad Popular Un Camino Diferente Avanza País Perú Moderno Partido Perú Primero Salvemos al Perú Partido Somos Perú APRA Partido Renovación Popular Partido Demócrata Unido Perú Partido Fuerza y Libertad Partido de los Trabajadores y Emprendedores Partido Unidad Nacional Partido Morado

Próximamente, la ONPE habilitará un link oficial en donde podrás conocer tu local de votación con miras a las elecciones del 12 de abril.