Cerca de votaciones

Elecciones 2026: ¿Cuál es tu local de votación? Conoce con tu DNI los pasos para ubicarlo

A pocas semanas de las Elecciones Generales 2026, la ONPE indicó que habilitará un link oficial en donde realizar la consulta rápida de su local de votación para la votación del 12 de abril.

ONPE habilitará link para ubicar local de votación
ONPE habilitará link para ubicar local de votación (Foto: Composición Exitosa)

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 21/02/2026

¡Las Elecciones Generales 2026 están cada vez más cerca! Por ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) busca que los electores cuenten con las facilidades para tener una votaciones rápidas e informadas este 12 de abril. 

Así, se habilitará un link oficial en donde realizar la consulta rápida de su local de votación para conocer la ubicación elegida por el organismo electoral para los próximos comicios.

¿Cómo conocer tu local de votación?

ONPE alista una página web en donde podrás conocer de forma rápida el local de votación asignado para cada ciudadano peruano en los próximos comicios.

A pocas semanas de las votaciones, el organismo electoral realizó el envío de correos electrónicos hacia aquellos ciudadanos que utilizaron el aplicativo 'Elige tu local de votación' en donde los votantes podían elegir las tres opciones de preferencia de cada votante.

En el mensaje enviado se puede verificar el lugar asignado entre los tres locales elegidos por cada ciudadano. Esta se asigna de forma aleatoria, sin embargo, se prioriza la primera opción elegida.

Si se desea conocer información necesaria previa al 12 de abril como conocer el número de mesa, las personas que corresponden en cada equipo electoral, entre otra información, solo se necesitará ingresar el número de DNI en este link el cual está habilitado desde el pasado 15 de febrero. Sin embargo, al momento aún el sistema no se encuentra activo. 

ONPE definió ubicación de los 38 partidos en cédula

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), realizó el pasado jueves 12 de febrero el sorteo de ubicación en la cédula de votación de los partidos políticos que participarán en las elecciones generales del próximo 12 de abril. 

En un acto público llevado a cabo en la sede central de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), finalmente la ciudadanía pudo conocer dónde estará ubicado su organización política de preferencia. Conoce las ubicaciones aquí:

  1. Alianza Electoral Venceremos
  2. Partido Patriótico del Perú 
  3. Partido Cívico Obras
  4. Frepap 
  5. Partido Demócrata Verde
  6. Partido del Buen Gobierno 
  7. Perú Acción 
  8. PRIN 
  9. Partido Progresemos 
  10. Partido Sí Creo 
  11. Partido País Para Todos 
  12. Partido Frente de la Esperanza
  13. Partido Perú Libre
  14. Partido Ciudadanos por el Perú
  15. Primero La Gente 
  16. Partido Juntos Por el Perú 
  17. Partido Podemos Perú 
  18. Partido Democrático Federal 
  19. Partido Fe en el Perú 
  20. Partido Integridad Democrática 
  21. Partido Fuerza Popular 
  22. Alianza Para el Progreso 
  23. Partido Cooperación Popular
  24. Ahora Nación 
  25. Libertad Popular 
  26. Un Camino Diferente
  27. Avanza País 
  28. Perú Moderno 
  29. Partido Perú Primero 
  30. Salvemos al Perú 
  31. Partido Somos Perú
  32. APRA 
  33. Partido Renovación Popular 
  34. Partido Demócrata Unido Perú 
  35. Partido Fuerza y Libertad
  36. Partido de los Trabajadores y Emprendedores
  37. Partido Unidad Nacional 
  38. Partido Morado

Próximamente, la ONPE habilitará un link oficial en donde podrás conocer tu local de votación con miras a las elecciones del 12 de abril.

