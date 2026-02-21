Patrick Ospina, policía que falleció en el río Rímac, será ascendido póstumamente

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el general PNP Francisco Vargas, jefe de la Región Policial Lima, dio a conocer que el suboficial Patrick Ospina recibirá un ascenso póstumo y afirmó que la familia viene siento apoyada por la institución policial.

Suboficial Patrick Ospina recibirá ascenso póstumo

El valeroso suboficial Patrick Ospina Orihuela recibirá un ascenso póstumo tras perder la vida en cumplimiento del deber al intentar salvar la vida de un perrito en el río Rímac.

La información fue revelada por el general PNP Francisco Vargas quien indicó que finalizado los procedimientos correspondientes en la Morgue Central de Lima, se procederá a realizar la ceremonia póstuma

"Hoy día no le podían hacer la necropsia de ley por diversos motivos que ellos tienen, eso va a ser el día de mañana a las 9:00 a.m. y esperemos que al mediodía ya podamos recoger el féretro para poder hacer la ceremonia correspondiente allá en el Escuadrón de Emergencias", precisó.

General PNP Vargas dio detalles del rescate

El general PNP Vargas dio detalles sobre la alerta indicó que alrededor de las 7:00 a.m. del viernes 19 de febrero, 105 recibió una llamada alertando que un perrito se encontraba atrapado en un islote del río Rímac.

Noticia en desarrollo...