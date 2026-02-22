Municipalidad de Lima solicita al presidente Balcázar a declarar a Lima en estado de emergencia

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) exhortó al presidente José María Balcázar a declarar nuevamente en estado de emergencia a la capital por la ola delincuencial que sigue atentando contra la ciudadanía.

Como se recuerda, el último régimen de excepción fue decretado por el gobierno del expresidente José Jerí el pasado 18 de enero, teniendo como tiempo de vigencia del 20 del mismo mes hasta el 20 de febrero.

Invocan al Ejecutivo a continuar con la estrategia contra la criminalidad

A través de un comunicado emitido la noche del sábado 21 de febrero, la institución que preside Renzo Reggiardo hizo público su pedido al Poder Ejecutivo, a fin de que "disponga con carácter de urgencia" la aplicación de la medida contra la delincuencia.

"Si bien el estado de emergencia no es la única solución a la actual crisis de inseguridad, consideramos que es una herramienta clave que contribuye a tener un mejor control de la situación que atraviesa la ciudad de Lima", se lee en su misiva.

Comunicado

En esa misma línea, indicaron que la protección de la ciudadanía y la lucha contra la criminalidad "es prioridad y no puede esperar". En la previa, el burgomaestre capitalino se dirigió al flamante mandatario del Perú sobre esta problemática, exhortándole a que "se enfoque" en la seguridad ciudadana con la base de la administración saliente de Palacio de Gobierno.

"Invocamos al Gobierno central, al nuevo presidente de la república, para que tome acción de forma inmediata. En vez de estar pensando en cambios de Gabinete y en cortar la continuidad del trabajo que se venía realizando", señaló el último viernes 19 de febrero.

Retiran Puesto de Comando Unificado de la plaza Gastañeta

A través de un comunicado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dio detalle sobre el retiro del Puesto de Comando Unificado que se encontraba ubicado en la Plaza Gastañeta - Cercado de Lima desde noviembre del 2025.

Ante el reclamo expresado por parte de la MML, las fuerzas castrenses indicaron que tras culminar el período de estado de emergencia, ya no estaban facultados para trabajar de la mano con la PNP con respecto al control del orden interno, ordenando el repliegue de su personal.

"El accionar de las Fuerzas Armadas en el país no es discrecional ni unilateral, sino regulado por la Constitución Política del Perú y por decretos supremos vigentes. La finalización de la presencia y despliegue militar no constituye una decisión política ni operativa autónoma, sino a la consecuencia jurídica directa del término del estado de emergencia", precisaron en su pronunciamiento.

Comunicado

Desde la MML esperan que pueda restablecerse el estado de emergencia para seguir haciéndole frente a la delincuencia con el trabajo articulado entre la PNP y las Fuerzas Armadas.