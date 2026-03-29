Semana Santa 2026: Más de 1 millón de personas viajarán por el Perú y Sutrán realizará operativos

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A vísperas del feriado largo por Semana Santa 2026, la Sutran estima que más de 1.3 millones de personas se movilizarán por las carreteras del país durante las festividades. Ante ello, la entidad adscrita al MTC anunció operativos de inspección.

Inspectores de la Sutran estarán presentes en carreteras

Según la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, esta cifra de viajeros entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril representa uno de los mayores picos de demanda del año.

Según el vocero de la Sutran, Ronald Power, se estima que el incremento de la demanda de pasajeros se incremente entre 8 y 10% en comparación al mismo periodo el año pasado (1.2 millones de viajeros por vía terrestre).

En todo el país, el incremento del flujo de pasajeros generará cerca de 20 mil viajes interprovinciales desde los más de 300 mil terminales terrestres habilitados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Ante este amplio flujo de pasajeros, la Sutran activó el plan "Viaje Seguro: Semana Santa 2026", con el fin de prevenir que los usuarios se expongan al transporte informal.

"No solo supervisamos a las empresas formales, también intervenimos para evitar que unidades informales o sin condiciones adecuadas pongan en peligro la vida de los usuarios", señaló Power.

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La SUTRAN realizará operativos a nivel nacional por Semana Santa y también verificará que los choferes estén en planilla o con contrato vigente.

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Este megaoperativo comprende un despliege de más de 900 inspectores y 1500 intervenciones a nivel nacional en los exteriores de terminales, carreteras y puntos críticos del país.

Según Canal N, el personal de la Sutran verificará el buen estado de los vehículos que circulen por las vías. Además, inspeccionará neumáticos, limpiaparabrisas, espejos retrovisores y velocímetros.

Asimismo, esta estrategia incluye apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público para detectar y prevenir delitos como la trata de personas, especialmente en rutas de alta circulación.

¿Cuánto me deberán pagar si trabajo el jueves 2 y viernes 3 de abril?

Durante la Semana Santa, miles de trabajadores en Perú se preguntan cuánto deben recibir si laboran los días jueves 2 y viernes 3 de abril. Ambos días son considerados feriados nacionales obligatorios, por lo que aplican reglas especiales.

En ese contexto, la legislación peruana establece que estos días son de descanso remunerado. Esto significa que, si el trabajador no labora, igual recibe su salario completo, sin ningún tipo de descuento en su remuneración mensual habitual.

Sin embargo, cuando el trabajador sí presta servicios durante estas fechas, la ley contempla pagos adicionales. El monto dependerá de si el empleador otorga o no un descanso compensatorio en otra fecha cercana.