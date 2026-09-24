Pantalla gigante cayó sobre bailarinas durante competencia en Argentina: cuatro jóvenes resultaron heridas

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una pantalla LED cayó sobre un grupo de bailarinas durante una competencia en Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina. El accidente ocurrió mientras integrantes de Imperio Bachata realizaban una coreografía en el Teatro Acuario. Cuatro jóvenes fueron trasladadas a un centro de salud tras resultar afectadas.

Accidente ocurrió durante competencia

El hecho ocurrió durante el certamen The Summit Argentina, realizado el domingo en el Teatro Acuario. La estructura estaba ubicada detrás de las participantes y se desprendió repentinamente mientras avanzaba la presentación. El momento quedó registrado en video por una persona entre el público local.

Cuatro integrantes de Imperio Bachata, grupo de Alta Gracia, fueron trasladadas para recibir atención médica en Córdoba. Una de las bailarinas sufrió un esguince, otra recibió puntos de sutura en la cabeza y las demás presentaron hematomas en diferentes partes del cuerpo.

🚨💃 UNA PANTALLA CAYÓ SOBRE LAS BAILARINAS



😱 Una enorme pantalla LED se desplomó sobre un grupo de bailarinas durante una presentación en el Teatro Acuario de Villa Carlos Paz. El accidente ocurrió en plena competencia The Summit.



🏥 Varias jóvenes resultaron heridas. pic.twitter.com/lWpLTMZ75J — Perspectiva Sur (@perspectivasur) September 22, 2026

Un testigo afirmó que el recinto no contaba con un servicio de emergencias ni con un botiquín para atender a los participantes. Sus declaraciones fueron recogidas por medios argentinos, mientras la academia informó posteriormente que las jóvenes estaban fuera de peligro tras el accidente.

Tras el incidente, la organización de The Summit Argentina decidió suspender la continuidad de la competencia. La medida se tomó después de la caída de la pantalla, que interrumpió las presentaciones programadas. El accidente ocurrió durante una jornada con participantes, docentes, familias, personal y público.

Organización explicó suspensión del certamen

The Summit Argentina y Mundialevents Producciones difundieron un comunicado en el que señalaron que la pantalla pertenecía a la infraestructura del Teatro Acuario. La organización sostuvo que no tenía a su cargo las instalaciones ni los elementos del establecimiento durante la jornada competitiva.

El comunicado agregó que el lugar había sido contratado y abonado para desarrollar el evento, bajo el entendimiento de que las condiciones eran adecuadas. La organización calificó el desprendimiento como un hecho imprevisto y señaló que la seguridad de las personas fue priorizada tras eso.

La academia Imperio Bachata comunicó que las jóvenes se encontraban fuera de peligro y agradeció los mensajes recibidos después del accidente. El grupo señaló que las participantes habían sufrido golpes y cortes, mientras continuaban recuperándose luego de recibir atención médica en un centro de salud.

El accidente de la pantalla gigante durante The Summit Argentina dejó cuatro bailarinas trasladadas por lesiones y provocó la suspensión del certamen en Villa Carlos Paz. Las participantes pertenecían a Imperio Bachata, de Alta Gracia, y la organización comunicó que informaría sobre las coreografías.